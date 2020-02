Chelsea a officialisé le recrutement du milieu offensif de l’Ajax Amsterdam Hakim Ziyech. Le club londonien a conclu un accord avec la formation néerlandaise pour le transfert de l’international marocain. Acheté par les Blues pour 40 millions d’euros hors bonus, le footballeur de 26 ans va devenir le huitième joueur le plus cher de l’histoire de l’écurie anglaise, à égalité avec Tiémoué Bakayoko. Dans le classement des transferts les plus coûteux de Chelsea, Hakim Ziyech est devancé par Kepa Arrizabalaga (80 millions d’euros), Alvaro Morata (66 millions d’euros), Christian Pulisic (64 millions d’euros), Fernando Torres (58,5 millions d’euros), Jorginho (57 millions d’euros), Mateo Kovacic (45 millions d’euros) et Andriy Shevchenko (43,88 millions d’euros).