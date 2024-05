Des travaux d'aménagement de 648 kilomètres de pistes forestières sont en cours dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, dans le cadre du dispositif de lutte contre les incendies de forêts, en prévision de la prochaine saison estivale, apprend-on du Conservateur des forêts, Abdelhafid Mohcène. Près de 500 km de pistes forestières de ce total ont été, à ce jour, aménagés et le reste sera terminé «avant la fin de juin prochain», a précisé le même responsable, ajoutant que l'objectif est de faciliter l'intervention des unités de lutte contre les incendies, notamment à travers les zones forestières «sensibles», à l'instar de celles de Djaâfra, Bordj Zemoura, El Mansourah, Bordj Ghedir et Ras El Oued. Dans le cadre de la campagne 2024 de prévention des feux de forêt et des récoltes, une réunion de coordination a été tenue, au début de cette semaine, au siège de l'unité principale de la Protection civile, sous la présidence du wali, Kamel Nouicer, et en présence des cadres de la Protection civile, de la Conservation des forêts et des services agricoles, des chefs de daïras et des présidents d'APC, pour arrêter le plan opérationnel de prévention des feux de forêt et de champs, selon la même source. Le dispositif local de lutte contre les incendies de forêts a été consolidé par de nouveaux points d'eau et le recours à des drones pour la surveillance des forêts et les interventions, en cas d'incendie.