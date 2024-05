Le groupe Saudia, maison-mère de la compagnie aérienne nationale saoudienne du même nom, a annoncé, lundi, qu'il allait passer une commande ferme de 105 avions Airbus, saluant un «accord historique», le plus important de l'histoire du pays. «Cet accord historique porte sur 105 appareils confirmés et marque un moment important non seulement pour l'industrie aéronautique saoudienne, mais aussi pour l'ensemble de la région Mena» (Moyen-Orient, Afrique du Nord), a précisé le groupe dans un communiqué. La compagnie Saudia va acheter 54 avions A321neo, tandis que la compagnie à bas prix Flyadeal va acquérir 12 A320neo et 39 A321neo, selon la même source. Cette nouvelle commande intervient plus d'un an après celle annoncée par la nouvelle compagnie Riyadh Air et portant sur 72 appareils. Les autorités saoudiennes ont annoncé leur intention de construire un nouvel aéroport dans la capitale Ryadh, capable d'accueillir 120 millions de passagers par an.