La gymnaste algérienne Kaylia Nemour, nouvelle star mondiale de la discipline, sera engagée jeudi dans le concours général des Jeux olympiques Paris 2024, avec la ferme ambition de jouer le premiers rôles d'une épreuve qui s'annonce relevée, au moment où sa compatriote la boxeuse Imane Khelif fera ses grands débuts aux JO pour le compte des huitièmes de finale de la catégorie (-66 kg). Nemour, qui rêve de décrocher la première médaille de la gymnastique algérienne, s'était brillamment hissée en finale du concours général avec un total de (55.966), soit la quatrième meilleure note des qualifications. "J'ai tourné avec les meilleures, particulièrement les Américaines et les Chinoises. C'est fou. Je peux encore améliorer des choses en quatre jours. Je vais tout faire pour faire le meilleur classement possible", avait réagi la pépite algérienne à l'issue des qualifications disputées dimanche dernier. L'Algérienne de 17 ans tentera lors de cette finale, prévue jeudi à partir de 17h15 (heures algériennes) à l'Arena de Bercy, de rivaliser avec les stars de la d iscipline, dont l'Américaine Simone Biles qui a dominé les qualifications avec un total de (59.566), ou encore la Brésilienne Rebeca Andrade, qualifiée avec un total de (57.700). Aux Jeux olympiques, les gymnastes dames concourent dans quatre agrès : le sol, la poutre, le saut de cheval et les barres asymétriques. L'entraineur de la championne algérienne, Marc Chirilcenco, a indiqué que sa gymnaste possède la capacité de jouer les premiers rôles en finale du concours général, soulignant que Nemour a encore de la marge de manœuvre pour améliorer son total, notamment à la poutre. "Kaylia a tenu son rang. Elle savait qu'elle était attendue face aux meilleures gymnastes du monde. En finale du concours général, je pense qu'elle peut gagner quelques dixièmes de point, notamment à la poutre", a-t-il estimé. Nemour s'est également qualifiée en finale de sa discipline de prédilection, les barres asymétriques, prévue dimanche prochain, où elle ne vise rien d'autres que le titre olympique, après avoir dominé les qualifications avec un total de 15.600 (7.100 de note de difficulté, 8.500 d'exécution). La sixième journée des JO 2024, sera également marquée par les grands débuts de la boxeuse Imane Khelif, qui vise également une médaille olympique, après avoir terminé au pied du podium lors des JO de Toky o en 2021. La vice-championne du monde 2022, débutera son aventure en affrontant l'Italienne Angela Carini, pour le compte des huitièmes de finale de la catégorie (-66 kg), prévue à 11h20 à l'Arena Paris Nord. La nouvelle star du noble art algérien, qui ne cesse de progresser et qui se présentera à Paris comme l'une des grandes favorites pour la consécration finale, a clairement affiché sa détermination d'aller chercher la première breloque olympique de la boxe féminine algérienne. "Je suis consciente de la difficulté de la mission, mais que tout le monde soit rassuré, je vais tout faire pour aller décrocher une médaille olympique. Je me suis bien préparée pour cette échéance et mon espoir est de faire flotter le drapeau de mon pays ici en France", a-t-elle déclaré. Toujours en boxe féminine, une autre Algérienne entrera en lice jeudi (19h15). Il s'agit Roumaysa Boualam, qui sera opposée à la Philippine Aira Villegas, pour le compte des huitièmes de finale de la catégorie (- 50 kg). Les autres athlètes algériens concernés par cette sixième journée de compétition sont : le nageur Jaouad Sayoud aligné dans la quatrième série de qualification du 200 m quatre nages prévue à partir (10h47) et le véliplanchiste Ramy Boudrouma, qui occupe provisoirement la 24e place du classement d'IQ Foil avec 10 4 points. Pour sa 15e participation aux joutes d'été, l'Algérie prend part aux Jeux olympiques Paris 2024 (26 juillet - 11 août) avec une délégation sportive composée de 46 athlètes (27 messieurs, 19 dames) dans 15 disciplines sportives.