Les autorités libyennes ont annoncé mardi avoir rapatrié vers leurs pays respectifs 369 Nigérians et Maliens en situation irrégulière, dont plus d'une centaine de femmes et d'enfants. "L'Organe de lutte contre l'immigration clandestine (DCIM) a organisé des rapatriements vers leurs pays de migrants en situation irrégulière", avec deux vols: "le premier transportant 204 Nigérians et le second 165 Maliens", a déclaré aux médias le général Mohamad Baredaa, un responsable du DCIM, rattaché au ministère de l'Intérieur. Parmi les ressortissants nigérians, on a dénombré 108 femmes, 18 mineurs et neuf bébés. Il s'agit de "départs volontaires organisés en coordination avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)", a assuré le responsable. L'OIM aide, à travers un programme de retour humanitaire volontaire (VHR), les migrants bloqués en Libye ou en situation de vulnérabilité. Le général Baredaa a, en outre, affirmé que les interpellations étaient menées "après dépôt d'une plainte au DCIM par les municipalités" où se trouvent les migrants et effectuées sur "ordre du procureur" concerné. Le 10 juillet, le ministre de l'Intérieur Imed Trabelsi avait chiffré à "près de 2,5 millions" le nombre d'étrangers, sur près de sept millions d'habitants, affirmant que "70 à 80% (étaient) entrés de manière illégale".