Le deuxième long métrage du réalisateur algérien Hassen Ferhani, 143 rue du Désert (100’), programmé au Festival du film de Locarno (Suisse) en compétition officielle a été l’heureux récipiendaire dans la section «Concorso Cineasti del presente», du Prix du Meilleur réalisateur émergent et Prix du jury junior.

Après Dans ma tête un rond-point (2015), qui se déroulait dans les abattoirs d’Alger, détruits cette année, et qui avait obtenu plus de 20 prix internationaux (dont l’exception : deux Tanit d’or au festival de Carthage), ce deuxième long métrage documentaire porte sur une quinquagénaire, Malika, qui a créé en plein centre du Sahara algérien, un minuscule relais destiné aux camionneurs comme aux voyageurs qui empruntent la Transsaharienne.

Le microcosme, centré sur cette femme remarquable, livre au fil des arrivées et départs, une vision large et étonnante du désert, mais aussi des ouvertures permanentes sur l’Algérie dans son ensemble, voire sur le monde. Comme dans son précédent long métrage, le réalisateur privilégie la dimension humaine et, les personnages impromptus de ce lieu modeste, mais animé composent une fresque qui convoque passé, présent et même futur.

Un prix qui gageons – le, ne sera pas le dernier. Malika est bien partie pour sillonner encore plus de festivals.