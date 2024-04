La Maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou abrite depuis mardi un salon du livre réunissant de nombreux exposants ainsi que plusieurs écrivains, venant de divers horizons.

L'activité, organisée par la direction de la Culture et des Arts de la wilaya de Tizi Ouzou, se décline sous un nouveau concept, original. En effet, les organisateurs ont décidé d'associer les grandes librairies de la région à cet événement, permettant ainsi au public de la Maison de la culture de découvrir les ouvrages qui se trouvent dans les librairies.

Une forme d'inviter les citoyens à renouer de nouveau avec la fréquentation des librairies. Parmi les librairies ayant répondu présents à l'appel de la direction de la Culture et des Arts, on peut citer la plus grande et plus ancienne librairie de la wilaya, la librairie «Cheikh-Multilivres». Il y a également la librairie médicale, la librairie «Mouhous» de Larbaâ Nath Irathen, etc. Une partie des activités de ce salon du livre qui s'étalera jusqu'au 3 mai prochain, se tiendra à la bibliothèque principale de lecture publique du chef-lieu de wilaya. En plus des expositions ventes de livres et des séances de ventes dédicaces, l'événement est ponctué par d'autres activités.

Un programme riche et diversifié

La première journée, mardi 23 avril, a été dédiée au livre et aux droits d'auteur et droits voisins. Le public a eu droit à l'animation d'un atelier autour de la littérature, animé par Ardjoun Samir. Dans la même journée, la bibliothèque principale de lecture publique a abrité une exposition de photos, d'articles et de documents autour de la Journée mondiale du livre et droits d'auteur ainsi qu'une exposition des travaux des adhérents de l'atelier d'écriture et dessin, en plus d'une expo-vente avec les maisons d'édition de la wilaya. Le même établissement culturel a abrité un atelier de lecture et d'écriture sous le thème: «Description du métier d'écrivain et d'éditeur». Le programme tracé par la direction de la Culture prévoit des ateliers de travaux manuels, un concours sous le thème «comment écrire un livre». Les organisateurs annoncent, pour la journée de samedi prochain, la tenue d'une journée dédiée à la littérature et à l'écriture jeunesse. Dans ce cadre, une rencontre avec de jeunes auteurs se tiendra à 10 h 30, intitulée «Les nouvelles voix de la littérature algérienne» animée par l'écrivaine d'expression arabe, Tiziri Demouche, l'auteur d'expression amazighe, Lina Ouahioune et l'auteure d'expression française, Mekioussa Hadim ainsi que l'auteure d'expression anglaise, Lina Sadaoui. Le débat sera modéré par Tanina Helouane. Dans la même journée, il sera procédé à la remise des diplômes et cadeaux aux lauréats du grand concours d'écriture de «Yennayer 2974/2024». En guise d'hommage, il y aura une séance de réalisation de portraits de quelques journalistes disparus. La journée de dimanche sera dédiée au livre d'expression amazighe et sera ponctuée par la tenue d'une table-ronde sur le thème des prix littéraires. Elle sera animée par les écrivains Djamel Laceb, Rachid Boukherroub, Mohand Akli Salhi et Nadia Akeb. La rencontre sera animée par l'écrivain Hacène Helouane. Il y aura, en outre, un atelier «écriture de tifinagh» animé par Ghania Bouamara.

Plusieurs ateliers et conférences au menu

Une autre date sera dédiée au patrimoine culturel avec une journée d'étude autour du patrimoine culturel et gestion des risques face aux crises et catastrophes naturelles. La salle de conférence de la bibliothèque «Si Amar Mohamed Boulifa» abritera un atelier autour des archives et gestion des risques face aux crises et catastrophes naturelles au profit des archivistes du secteur de la culture. Une conférence sous le thème: «L'archive, support de l'écriture de l'histoire» sera animée par M. Kacimi Zinedine, enseignant à l'université de Bouira. Le programme du salon se poursuivra avec la tenue d'un atelier de bande dessinée, qui sera assuré par Bentaha Kamel, auteur de bandes dessinées en langue amazighe. Le salon en question sera une occasion pour célébrer la Journée mondiale de la presse. On annonce, pour le 3 mai, une exposition de portraits de journalistes assassinés ainsi qu'une conférence sur l'initiation à l'écriture journalistique qui sera donnée par Abdelghani Adaoun.