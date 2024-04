C'est aujourd'hui, jeudi 25 avril, qu'aura lieu le vernissage de l'exposition de l'artiste plasticien Hocine Kaïs, intitulée: «Symbiose».

Le rendez-vous est fixé à 14 h à la galerie d'art du théâtre dn plein air Abdellah-Mohia de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. Le public pourra ainsi visiter et s'imprégner des oeuvres de Hocine Kaïs tout au long de la période qui s'étale jusqu'au 10 mai. Selon son biographe Lyazid Chikdène, Hocine Kaïs est un artiste aux multiples facettes. Il est artiste peintre, chanteur, compositeur et interprète. Ingénieur en agronomie, Hocine Kais «a su donner l'exemple à une jeunesse talentueuse en quête de modèle et d'inspiration, en faisant partie de la génération qui a contribué à montrer la voie de l'art, notamment à une époque où l'art et les artistes se battaient envers et contre tout pour trouver une place dans une société qui n'est pas très portée sur la culture», ajoute le même biographe. Ce dernier précise que Hocine Kais a su conjuguer ses passions et les études avec brio, malgré les conditions désavantageuses de l'enfant orphelin de l'après-guerre qu'il était. Hocine Kais a vu le jour en 1959 à Illoula Oumalou, dans le village Mezeguene.

Fils d'un martyr de la guerre d'indépendance, il n'avait que 2 ans, quand son père est mort pour libérer son pays du joug colonial. Après ses études primaires au village Agoussim et le collège et le lycée à Azazga, Hocine Kaïs intègre l'Institut de technologie agronomique de Mostaganem où il obtient son ingéniorat en agronomie en 1984. Il s'établit dans la ville de Mostaganem après avoir terminé ses études supérieures. Il garda toutefois intact le lien ombilical avec sa région natale. «Dès son jeune âge, l'artiste en herbe qu'il était, essayait de trouver un équilibre harmonieux entre sa passion pour le dessin et la chanson qui nourrit son âme et les études qui lui tenaient à coeur afin d'assurer son avenir et améliorer les conditions de vie de sa famille», explique Lyazid Chikdène en rappelant que, comme tout jeune artiste, Hocine Kaïs puisait de son environnement immédiat et de son vécu pour composer ses oeuvres. Et d'ajouter que la présence récurrente de la femme dans ses dessins et peintures est sans doute un hommage à la femme kabyle en général et à sa mère en particulier qu'il considère comme sa principale source d'inspiration.

L'orphelin qui n'a pas connu son père, a su mettre en avant dans ses peintures le rôle d'une femme qui devait à la fois accomplir sa mission en tant que mère et au même titre endosser le rôle d'un père absent en assumant les tâches qui incombent à l'homme, ajoute le biographe de Hocine Kais. Hocine Kaïs réserve une place prépondérante, dans ses oeuvres, à sa terre natale et les scènes de vie villageoise. Il a aussi tendance à traiter «ce genre de sujets avec un style très particulier, en jouant sur l'effet de transparence afin de suggérer des silhouettes et des personnages qui se transposent et se confondent avec le fond». L'un des objectifs de l'artiste à travers ce genre de tableaux consiste à mettre en exergue la complicité harmonieuse qui existe entre l'Homme et son milieu environnemental. Hocine Kaïs a eu à exposer ses oeuvres dans plusieurs localités du pays comme au Palais de la culture d'Oran où il décroché le deuxième prix du concours consacré aux arts plastiques organisé par le Musée national «Ahmed Zabana» à Oran.

Dans un autre domaine, celui de la chanson, Hocine Kais est l'auteur de 60 chansons inédites. Il a toutefois édité un album, intitulé «Ur qebelghra» (Je n'accepterai pas), en 2023.