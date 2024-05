Le Conseil national des journalistes algériens (CNJA) a salué, vendredi, les réalisations accomplies par l'Algérie dans le domaine médiatique, appelant à ce titre à "accorder un intérêt aux défis socioprofessionnels" auxquels sont encore confrontés les membres du secteur.

Dans un communiqué rendu public, vendredi, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le CNJA a salué "les réalisations importantes accomplies par l'Algérie dans le domaine médiatique, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, grâce auxquelles les médias nationaux ont connu un nouveau départ, fondé sur un système législatif fort qui s'adapte aux enjeux et défis de l'époque, et renforcé par un soutien fort du Président de la République, attestant de l'importance de médias professionnels et responsables qui jouent leur rôle dans la diffusion de l'information correcte et précise".

Le conseil a également tenu à exprimer sa considération "aux journalistes algériens qui font face avec fermeté aux campagnes médiatiques ciblant l'unité et la souveraineté du pays", estimant que "leur dévouement et leur engagement de l'éthique de la profession et la défense de la vérité renforcent la sensibilisation du public et protègent nos intérêts nationaux, en mettant en évidence le rôle de la presse algérienne en tant que rempart solide contre les informations erronées et tendancieuses".

Le CNJA s'est félicité, par la même, des efforts du ministre de la Communication, Mohamed Laagab, visant à "soutenir et promouvoir le secteur de l'information en Algérie, à travers le renforcement du cadre réglementaire et le soutien à la formation des journalistes et à l'amélioration de leur professionnalisme", lit-on dans le communiqué.