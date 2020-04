La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a décidé d’octroyer des aides financières au profit des artistes dont les activités sont suspendues en raison de la pandémie du Covid-19, lit-on sur la page Facebook du ministère. La ministre a chargé l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (Onda) de cette opération, et ce, selon des procédures adaptées à la conjoncture actuelle, est-il précisé. Les artistes concernés, selon la même source, doivent transmettre les renseignements nécessaires (nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et numéro de la carte d’affiliation à l’Onda) via l’é-mail de l’Onda à partir du 5 avril 2020.