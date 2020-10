«Cher futur moi» est une Web-serie documentaire d'Irvin Anneix qui propose a` des jeunes de se confier face à la caméra a` leur moi du futur dans 10 ans. Seul, dans un lieu intime et face à la caméra, chacun(e) se confie et raconte sa vision de la vie, ses peurs du futur, ses espoirs.

Pour la saison 3, la web-série «Cher futur moi», cherche des jeunes alge´rien.nne.s! Cher futur moi est une web-série d'Irvin Anneix et une installation vide´o, qui propose a` des jeunes entre 15 et 22 ans, de se confier face à la caméra a` leur moi du futur dans 10 ans. Seul, dans sa chambre et face a` son téléphone, chacun(e) confie ses peurs du futur, ses espoirs.

Saison 3La saison 3 de «Cher futur moi», sera diffusée par TV5 Monde, chaine de télévision francophone diffusée dans le monde entier. Elle sera composée de 30 épisodes de jeunes venus de six pays. Pour participer il suffit d'avoir entre 15 et 22 ans, d'habiter en Algérie, d'être équipé´ d'un téléphone portable pour se filmer et d'une connexion Internet pour envoyer sa vidéo, aussi d'être a` l'aise a` l'oral et devant une caméra et savoir exprimer ses convictions et ses sentiments avec sincérite. En effet, les jeunes des vidéos sélectionnés, se confient à eux-mêmes en évoquant le plus souvent leur peur de leurs devenir, leurs appréhensions, leur envies, le tout de façon drôle, spontanée et souvent touchante.

À noter que la participation n'est pas rémunérée. Au total, cinq candidat.e.s seront retenu.e.s pour la Web-serie.

Comment déposer son dossier

Pour déposer sa candidature et poser ses questions en MP, c'est sur Insta @cher_futur_moi ou par mail: [email protected] Vous pouvez visionner ici La saison 1 www.youtube.com/cherfuturmoi et la saison 2 à Cher futur moi - Outre-mer.

Enfin un projet intéressant, simple et pertinent qui donne la parole à la jeunesse sans la travestir ou la contourner puisque les vidéos seront l'apanage de ces jeunes qui auront la responsabilité de leurs paroles lors du filmage.

Une idée intéressante et innovante qui met en exergue l'accent sur la jeunasse et son épanouissement personnel. Rien de controversé!

Une manière de découvrir plus intimement la jeunesse algérienne, en l'occurrence ici à travers ses questionnements et aspirations, sans préjugés ni jugements, comme c'est le cas le plus souvent sur les reportages des chaînes françaises. Ici personne n'aura un contrôle sur les images.

Il n'y a pas de ligne directrice précise, seule la motivation et la sincérité qui primeront!