Les participants à une conférence animée, jeudi à Ouargla, sur les droits de l'enfance, ont mis l'accent sur l'encouragement des études scientifiques liées à la littérature pour enfants, un domaine culturel à même de développer les capacités cognitives de l'enfant. Initiée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfance (20 novembre de chaque année), la conférence virtuelle, diffusée sur le site Facebook de la bibliothèque principale «Mohamed Tidjani» d'Ouargla, a permis aux intervenants, auteurs et universitaires spécialisés dans le domaine, d'appeler à la contribution des hommes de lettres et des académiciens en vue d'encourager les initiatives et les recherches scientifiques sérieuses ayant trait à la littérature pour enfants.

«L'impact de la littérature dans le développement de la personnalité de l'enfant» est le titre de la communication animée par visioconférence par Laid Djellouli, enseignant à l'université d'Ouargla, qui a mis l'accent sur le développement des capacités cognitives et littéraires de l'enfant, puisant dans des textes aux styles simples et constants, pour lui permettre de faire face aux défis des nouvelles technologies. Abondant dans le même sens, l'enseignant Hima Abdelhamid, de la même institution universitaire, a mis en garde, dans un exposé intitulé ‘'Dangers de l'internet sur la culture de l'enfant en Algérie'', contre les effets du réseau Internet, riches en contenus multilingues susceptibles de nuire au développement de la personnalité de l'enfant.