Initié par l’Association italienne «Oltré» présidée par Mme Giorgia Valbonesi et l’Association algérienne «Acpmac» présidée par Mme Faïza Maâmeri, cet évènement tend à créer un pont entre les cultures Italienne et algériennes. Il s’agit, en effet, selon les organisateurs d’«encourager le jumelage entre l’Algérie et l’Italie par l’association culturelle Acpmac et l’association culturelle Oltre Art dont l’objectif vise à diffuser, à travers des événements culturels, des traditions culturelles algériennes et italiennes sous toutes leurs formes (artistique, littéraire, historique, musicale et culinaire)». La première partie a débuté en octobre 2018, à Bologne, à l’occasion de la Fête internationale de l’Histoire avec une participation algérienne étalée sur trois Journées.

Menu éclectique

Pour sa deuxième partie, qui se tiendra cette fois du 16 au 19 septembre à Alger, d’illustres personnalités Italiennes feront le déplacement à Alger où elles animeront un cycle de conférences, qui sera clôturé par un spectacle musical de fusion andalousolyric à l’opéra d’Alger. Un programme éclectique qui comprendra des conférences, musique et danse. Aussi, une série de conférences se tiendront le 16 septembre à Dar Abdeltif, (au sein de l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel, Ndlr) et seront animées notamment par Mme BORGHI (chercheuse et conférencière en histoire médiévale, en didactique de l’histoire et du patrimoine de la Méditerranée) et ce, autour de la « Méditerranée, carrefour de l’Histoire » mais aussi par M. Dondarini (directeur du Centre d’éducation à l’histoire et au patrimoine (DiPaSt), président du Festival international d’histoire). Le 17 septembre le théâtre de l’ambassade d’Italie accueillera Mme Silvana Arbia (substitut du procureur au Tribunal pénal international pour le Rwanda, présidente de la Fondation Silvana Arbia) qui abordera la question des droits de l’enfance.

Rapprochement entre les deux rives

Le19 septembre l’opéra Boualem Bessaïh de Ouled Fayet – Alger, abritera un grand concert musical de fusion andalou-lyrique lequel sera rehaussé par la voix enchanteresse de la cantatrice soprano Giorgia Valbonesi. Un spectacle qui sera marquée par la participation des danseurs de l’Académie des arts de la Scène Profil et des musiciens de l’Institut supérieur de musique, et ce, sous la direction artistique de Mme Faïza Maâmeri qui est la directrice de l’Académie de danse profil et chorégraphe, mais aussi le chef d’orchestre de tout cet événement qu’elle a monté depuis plus d’un an depuis ses contacts avec l’Italie et ses rencontres avec les artistes lors de son premier voyage . Beaucoup de bonnes surprises vous attendent.