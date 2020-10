Sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel organise une exposition de peinture de l'artiste plasticien Chafa Ouzzani. Le vernissage aura lieu samedi 24 octobre 2020 à partir de 15h 30 à Dar Abdeltif. Soyez les bienvenu(e) s en respectant les gestes barrières contre Covid19 pour votre sécurité et celle des au-tres. Pour info, Chafa Ouzzani est né le 9 mai 1967 à Alger. Il est originaire de Chemini en Kabylie. Dès son enfance, Chafa Ouzzani était passionné de dessin et de peinture. De cette passion naîtra un parcours artistique continu qu'il mènera en parallèle avec l'exercice de son métier d'architecte à Béjaïa. Etudiant, Ouzzani organisera sa première exposition à l'Institut d'architecture de l'université de Blida. Premier jalon vers une production prolifique et une juste reconnaissance. Son style évolue et s'affirme avec les années, passant de simples reproductions, portraits, paysages et autres natures mortes à un style semi-figuratif tourmenté qu'il développera pendant une décennie. Par la suite, par besoin, et pour se libérer des limites de la figuration, l'artiste s'orientera vers un style abstrait et/ou semi-abstrait dominé par une expression purement plastique, induite par de fortes compositions de formes et de couleurs. L'oeuvre de Chafa a évolué au fil des ans pour prendre une maturité visible et reconnaissable au premier regard. Le trait est sûr et les compositions d'une force captivante. La toile devient un support aux limites indéfinies. La matière colorée, huile ou acrylique, utilisée au gré de l'instant devient un vecteur d'expression de toutes les émotions. Dans son oeuvre, l'abstraction et la figuration s'entremêlent, s'entrelacent, s'entrechoquent et se rapprochent pour suggérer une volonté délibérée d'aller vers une esthétique aux multiples manifestations. Ouzzani travaille sa toile comme un espace vierge. Divisions, ruptures, chevauchements ou assemblages sont travaillés dans un perpétuel souci d'harmonie et d'équilibre esthétique. Le résultat invoque souvent un travail de mémoire où l'identité est omniprésente. À son actif, plusieurs expositions individuelles et/ou collectives en Algérie et à l'étranger (France, Italie, Turquie, Serbie, Tunisie)... qui lui ont valu d'élogieuses critiques dans la presse et les médias télévisuels. Il a également participé à de nombreux symposiums et festivals internationaux.