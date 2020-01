L’Association Project heurt’s vous donne rendez-vous aujourd’hui samedi 18 janvier 2020, à 14h à la cinémathèque de Béjaïa, pour la projection du film 12 hommes en colère du réalisateur Sydney Lumet sortie en 1957. La projection sera suivie d’un débat en présence de maîtres Zahra Harfouche et Boualem Boudina synopsis du film :Un jeune homme d’origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Le jury composé de douze hommes se retire pour délibérer et procède immédiatement à un vote : 11 votent coupable, or la décision doit être prise à l’unanimité. Le juré qui a voté non-coupable, sommé de se justifier, explique qu’il a un doute et que la vie d’un homme mérite quelques heures de discussion. Il s’emploie alors à les convaincre un par un.