Sur le site Web de Société Générale vous pouvez remarquer le lancement du nouveau concours de jeune artiste peintre. Ouvert le 4 juin, ce dernier se tiendra jusqu'au 30 septembre 2020. Si vous répondez aux conditions de participation, il vous faut vous inscrire et remplir un formulaire en mentionnant vos coordonnées personnelles (nom, prénom, date de naissance, téléphone et adresse...En pièce jointe vous devez déposer une copie de votre carte d'identité, votre cv et deux images de votre oeuvre.

Les candidats doivent résider en Algérie, être âgé entre 18 et 45 ans maximum au 31 décembre 2020, et que l'oeuvre présentée soit entièrement conçue et réalisée par l'artiste lui-même. Les candidats désirant participer à ce concours,doivent postuler en s'inscrivant sur le site Web de Société Générale Algérie «www.societegenerale.dz

Toutes les pièces demandées doivent être jointes pour valider votre candidature.

Les photos doivent être d'une bonne résolution (à partir de 200 dpi), de dimensions suffisantes (environ 10 x 15 cm) et ne doivent pas dépasser un poids de 2Mo. Le dossier de candidature sera examiné par un jury de professionnels qui statuera sur le savoir-faire et la créativité de l'oeuvre présentée.