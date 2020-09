La troisième édition du salon Bâti-Est-Expo de Constantine se tiendra du 21 au 25 octobre prochain, au niveau du Zénith de Constantine. Cet événement, qui intervient après une longue pause, à cause de la pandémie de Covid-19 est parrainé par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Dans un communiqué adressé à notre rédaction, Bâti-Est-Expo estime que les autorités adressent «un signe fort, une volonté et une détermination à mettre en place les conditions idoines pour la reprise de l'activité économique nationale après un ralentissement imposé par la pandémie de Covid-19». Pour les organisateurs «cet évènement est qualifié d'intéressant pour la promotion des potentialités nationales du secteur de l'habitat», qui reste le seul salon et le seul évènement économique professionnel dans toute la région de l'Est du pays dans le secteur névralgique du BTP, et dont la dimension, la notoriété et l'impact grandissent d'une édition à l'autre, promettant de mettre à la disposition des professionnels l'opportunité d'établir des partenariats et de l'investissement dans cette région, pleine d'atouts et de potentialités en la matière». On pouvait également lire dans ce communiqué que cet évènement «intervient dans une conjoncture particulière et exceptionnelle, après un ralentissement de l'activité dans le secteur du BTP, pendant près de 8 mois, suite à la pandémie de Covid-19, pour offrir aux entreprises nationales, publiques et privées, une opportunité de relancer leurs activités à travers des rencontres B to B et même l'occasion de se mettre en contact direct avec leurs clients (B to C)». Dans sa correspondance, Bâti-Est-Expo précise qu'«une «soixantaine d'entreprises spécialisées dans divers créneaux d'activité, dont la production des matériaux de construction, matériel de travaux publics, promotions immobilières, fabrication de matériel d'électricité, de plomberie, de sidérurgie, établissements financiers, compagnies d'assurances, organismes de contrôle de qualité des travaux, ont réservé leurs espaces de participation au salon». Mais l'on apprend que plus d'une centaine d'entreprises vont marquer leur présence et ce au terme de l'achèvement de l'opération d'inscriptions qui sera clôturée officiellement le 5 octobre 2020. À noter que cette exposition est organisée par Sunflower Communication, avec la collaboration de l'Agence algérienne de promotion du commerce extérieur (Algex). Il est souligné, à ce titre, que ce salon de Bâti-Est-Expo est devenu un évènement de référence dans la région de l'Est algérien, après deux éditions réussies, en 2018 et 2019 tenues également à Constantine. Un salon qui permet par ailleurs d'ouvrir des débats et des échanges. On précise également qu'un protocole sanitaire de prévention contre le Covid-19 sera mis en place.