En raison de la pandémie du coronavirus, le festival Mongorno du film de montagne est revenu cette semaine sous forme «virtuelle».

En effet, coïncidant avec la célébration de la Journée internationale du tourisme, le festival s'est tenu du 24 au 27 septembre 2020.

Organisé par l'association de l'Office du tourisme local de Médéa, sous la houlette du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, du ministère de l'Environnement et de la wilaya de Médéa, il a été placé sous le slogan «Pour la promotion du tourisme de montagne».

12 films en compétition

12 films étaient en compétition. On citera «Cycling», «Les jardins de la vierge», «Reconnaissance à la nature», «Tamesguida», «Les aventures du massif à Sétif», «Images de Tamanrasset», «From above», «Quatre jours en nature», «C'est l'Algérie profonde», «Camping à Tikjda», «Randonnée à Tamesguida», «À la découverte du parc du Djurdura» et «Land of slow».

Pour rappel, le festival Mongorno a comme objectif de faire «croiser les regards sur les montagnes de Médéa au coeur de l'Atlas blidéen et celles d'ailleurs jusqu'au bout du monde, à travers différentes approches (alpinisme, sports extrêmes, patrimoine humain, histoire, ethnologie et société, documentaires nature, fiction ou regards d'artistes, lieux de vie, de résistance ou d'exploits qui ont une place à part dans les imaginaires des sociétés du monde entier».

Ecologie et culture

Au programme figure aussi une série de conférences qui se tiennent sur le Net.

On retiendra, notamment celle sur «La Faune et la flore» qui a été animée par Mourad Harzallah, «Atlas blidéen: esquisse géographique et culturelle» par Bensouna Maâmar,

«Le tourisme de montagne, vecteur du développement rural» par Boudali Mohamed,

«Patrimoine culturel hors sentiers et avenir des territoires de montagne» par Guillaume Chapron.

Le programme comprend aussi une exposition virtuelle de photographies.

Pour rappel, Mongorno est le nom de ce haut lieu de la résistance héroïque des combattants de la Wilaya IV historique.

Le djebel Mongorno regroupe 425 de nos valeureux chouhada, théâtre d'une rude bataille entre les katibate de l'ALN et l'armée coloniale.

Durant 24 heures, les katibate Zoubiria, El Omaria, El Hamdania appuyées par la katiba El Djaloulia dépêchée de la Wilaya IV vont livrer de durs et inégalables combats aux forces d'occupation.

À noter que la cérémonie de clôture et de remise des prix devait avoir lieu dans la salle de l'auberge de jeunes de Ben Chicao, en présence des réalisateurs sélectionnés, des jurys, des amateurs de la cinéphilie de la montagne.

Un festival que l'on pourrait dire «engagé» en quelque sorte car il associe l'amour de l'environnement de la nature à la culture et au cinéma. À encourager vivement!