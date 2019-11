Il s’appelle Walid Grine. Il vient de publier aux Editions Anep un petit livre intitulé Sur «le bord du trottoir» . Il s’agit d’un recueil de nouvelles en langue arabe. «Des histoires tirées du quotidien. Les personnages principaux sont des jeunes de quartiers populaires essentiellement. Je parle du football et de sa dimension militante, du rôle des supporters, du Nahd d’Hussein Dey dont je suis un supporteurs.

Des petites histoires donc liées par un fil conducteur qui est la culture de la résistance face au défaitisme. Presque tous les personnages sont dans une dynamique de changement. C’est-à-dire ils ne se contentent pas de dire, dénoncer ce qui ne leur plaît pas dans leur pays, notamment les problèmes socio-économiques et politiques dans le pays, mais ils essayent de faire bouger les choses par la protestation.» explique Walid Grine.

Revendications socio-politiques

Et d’indiquer que parmi ces histoires, nous découvrons ainsi un sit-in de jeunes qui manifestent pour qu’il y ait des chauffages dans des écoles qui se situent dans des régions montagneuses et où il fait très froid. Ils revendiquent aussi un centre sanitaire et le transport. A noter que la première nouvelle a été entamée en décembre 2015 et la dernière en mars 2019. En gros, ce recueil a été achevé en plein période de Hirak soit en mars 2019. Des nouvelles un peu prémonitoires et anticipatrices sur ce qui va se passer dans le pays eu égard à ce balbutiement frémissant qui a précédé ce mouvement. «Je l’ai commencé en octobre 2018 et je l’ai fini en janvier 2019.» Un recueil de nouvelles qui reflète un peu les revendications de la jeunesse dont l’auteur fait partie, mais aussi de la société qui aspire à plus de dignité !

Ambiance pré-Hirak

«Ce recueil donne une idée de l’atmosphère, de la mentalité et colère des jeunes juste avant le Hirak», confie Walid Grine. Une jeunesse sans doute laissée-pour-compte qui a fini par exploser aussi et dire sa rage. «Je montre à travers leurs chants qu’ils avaient une conscience sociale et populaire, notamment ceux qu’ils entonnaient dans les stades. Ces chant ont un cachet résolument politique ». Suivant les traces de son père, Hamid Grine, Walid nous dira que son père n’est pour rien dans cette carrière qu’il vient d’embrasser bien qu’il l’ait encouragé à suivre cette voie et continuer à écrire. «J’ai commencé par écrire des poèmes au lycée. J’écrivais des textes de rap. Là c’est mon premier livre en arabe.

J’ai déjà publié en français en 2013.

Une carrière s’annonce

Un recueil de nouvelles aussi qui s’appelait Les Autres, sorti aux éditions Alpha. «Celui-là c’est mon tout premier recueil en langue arabe.» Agé de

33 ans, enseignant universitaire de traduction et histoire de la traduction à l’université de Bouzaréah, Walid Grine arrive ainsi à manier les deux langues avec dextérité. «Ce sont les écrivains que je lis qui m’ont donné envie d’écrire en arabe. Je peux vous citer par exemple Mohamed Choukri , Abdelhamid Benhadouga, Ghassan Kanafani et Amara Lkhous notamment». Souhaitons alors à ce jeune homme tout plein de succès. Et peut-être que la prochaine étape sera le roman. Qui sait ? A noter que le recueil de nouvelles est disponible au niveau du stand Anep au prix de 750 DA.