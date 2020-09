Depuis le premier et jusqu'au 30 septembre et dans le cadre de sa programmation cinématographique «Filmklub», le Goethe-Institut de Tunis lance une série de projections de films en ligne et ce, durant tout le mois de septembre, sur vimeo en accès libre et gratuit à travers le monde. Vous pouvez y accéder en effet en ligne sur: www.vimeo.com/goethetunis. Appelée «confilmés», cette opération dédiée au cinéma africain et du Monde arabe se veut « soutenir les artistes suite à la crise mondiale du coronavirus et de vous donner l'occasion de (re)découvrir quelques talents».

Une dizaine de courts métrages sont ainsi continuellement disponibles en accès libre et gratuit, à travers le monde, durant tout le mois de septembre. Ces films ont tous été réalisés durant la période du confinement dans le contexte de pandémie mondiale du coronavirus. Parmi ces films, deux films algériens y figurent, on citera Moudja de Yanis Kheloufi et Cellule d'écoute de Lilia Nath Waghlis.

Les autres films sont Eau et soleil d'Asma Laâjimi de Tunisie, The world around me de Oussmne Samsekou du Mali, Le silence de la Mosquée d'Aicha Macky de la région du Sahel, Unhealthy lockdown de Safa Makdah de Syrie, My sister Asma, under the lockdown d‘Ayham Atiyeh de Syrie également, Dreaming in the time of Coronavirus de Raja Saddiki du Maroc, While we waited for you de Muayad Aalayan de Palestine, ainsi que Ayar de Maha Haj de la Palestine également. Pour plus d'informations vous pouvez visiter le site Web sur le projet Filmklub: Filmklub 2020 - Goethe-Institut Tunesien.

Des univers différents

Parmi ces films on peut relever celui de l'Algérienne Lilia Nath Waghlis qui participe ainsi avec Cellule d'écoute: au temps du coronavirus.

Un sujet qui tourne autour de Selma qui appelle un centre d'écoutes pour femmes battues. Après un diplôme de troisième cycle à l'EM Strasbourg Business School, et un passage à École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, Lilia Nath Weghlis se fait remaquer puisqu'on la retrouve comme directrice artistique des Rencontres cinématographiques de Béjaïa et ce, durant 5 ans. Elle a aussi à son actif la production de plusieurs oeuvres audiovisuelles. Elle a également cofondé «Dima Cinéma», une structure qui a pour objectif la mise en place d'un réseau alternatif de diffusion de films en Algérie.

S'agissant de l'Algérie toujours, on retrouve Yanis Kheloufi avec son court métrage Moudja.

Des films à voir

Yanis Kheloufi fera du chemin puisqu'il passe d'assistant réalisateur a réalisateur tout court.

En effet, étudiant en informatique visuelle, il travaillera en 2016 en tant que monteur et assistant-réalisateur sur le film Je suis là de Farah Abada, puis comme second assistant-réalisateur sur la série Dar Eddroudj de Damien Ounouri et le court métrage Touiza de Karim Bengana en 2018. Il finit par réaliser son premier court métrage documentaire, Une histoire dans ma peau, dans le cadre du 5e Laboratoire documentaire d'Alger.

Un tres beau film sur le mouvement et l'engagement mettant en scène l'acteur Fares Kader Affak qui travaille aussi dans le cadre associatif dans l'humanitaire. Plusieurs univers sont aussi abordés dans ces films. On citera, notamment Eau et soleil de la réalisatrice tunisienne Asma Laâjimi qui aborde le rapport entre l'homme et la terre-mère, mais aussi dans le film While we waited for you, du réalisateur palestinien Muayad Aalayan qui met en images son journal de bord durant le confinement. Il y dévoile son vécu dans son appartement avec sa femme journaliste qui attend la naissance de leur enfant et la vie à l'extérieur. Il y a aussi Dreaming in the time of coronavirus de la réalisatrice marocaine Raja Saddiki qui dans un film décliné presque comme une vidéo d'art nous invite à l'évasion à travers de petites animations qu'elle filme au sein de son quotidien de façon bien minimaliste et singulière. Enfin, une très bonne initiative que la réalisation de ces films à voir absolument!