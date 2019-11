Une exposition «Flore et zones» de l’artiste plasticien Mourad Belmekki s’est ouverte samedi dernier au Musée d’art moderne d’Oran (Mamo) mettant en exergue la magie du monde floral et de sites féeriques. L’exposition comporte 35 tableaux reproduisant avec une touche artistique des plantes existant en Algérie et dans les pays du Bassin méditerranéen, dont le mimosa et le géranium et d’autres poussant dans le Sahara, a fait remarquer l’artiste. Jouissant d’une expérience artistique de 35 ans, Mourad Belmekki étale sa vision philosophique de l’art à travers des toiles présentant des sites et régions d’Algérie et des cérémonials de fêtes avec des troupes folkloriques comme «Karkabou». Entre autres aquarelles, un tableau est dédié au charme du Sahara avec des sculptures rayonnantes. L’artiste adopte, dans ses oeuvres exposées jusqu’au 14 décembre prochain, la technique de mélange de l’acrylique et du pastel avec une répartition judicieuse de la lumière à travers les formes dessinées en utilisant des couleurs vives pour leur conférer une touche esthétique, comme il l’a expliqué.