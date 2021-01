L'ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand a été «admis en urgence mercredi» dans un hôpital parisien après avoir contracté le Covid-19. Sa famille l'a annoncé jeudi dernier dans un communiqué envoyé à l'AFP.

L'état de santé de l'homme de 73 ans est «stable», mais «reste sensible pour les jours à venir». Le romancier et homme de télévision a été contaminé il y a une dizaine de jours alors qu'il se rassemblait avec des proches dans un cadre restreint «lors des fêtes de Noël». Le neveu de l'ancien président de la République François Mitterrand avait publié Une Drôle de guerre en novembre dernier. Il racontait justement dans l'ouvrage la manière dont son frère Jean-Gabriel Mitterrand a combattu la maladie. L'ancien directeur de la villa Médicis à Rome (Italie) revenait aussi sur la manière dont les proches de patients y sont confrontés. Frédéric Mitterrand a été tour à tour exploitant de cinéma, animateur-producteur de télévision et réalisateur de documentaires et de films. Il a exercé le poste de ministre de la Culture de 2009 à 2012 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il avait récupéré en février dernier le fauteuil précédemment occupé par l'actrice Jeanne Moreau à l'Académie des beaux-arts.