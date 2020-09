L'homme au costume et au violon blancs, Hamdi Bennani n'est plus. Il est décédé, hier, lundi à 8 h à l'hôpital Ibn Sina de Annaba. Le défunt était hospitalisé, depuis plusieurs jours, en raison de son infection au Covid-19. La nouvelle de son décès a foudroyé sa famille, la famille artistique et surtout son grand public. Surnommé «l'ange blanc» car il ne se séparait jamais de son violon blanc, Hamdi Bennani a chanté dans plusieurs villes du monde et participé à de nombreux festivals, où il avait chanté la paix, l'amour et la patience. Il a représenté, avec une grande élégance la culture et la musique algériennes. Il était l'un des plus grands ambassadeurs du malouf de sa ville natale, Annaba. Grand porteur d'une musique savante, transmise par tradition orale, il proposait une forte «signature» et sa façon bien à lui de modifier certains codes traditionnels. Durant sa carrière, il a notamment apporté une touche moderne au malouf, en y introduisant des instruments comme l'orgue, la batterie, la basse et la guitare électrique. Lorsqu'il se livrait à des interprétations fidèles à la formule traditionnelle, Hamdi Bennani obéissait à des règles précises, en commençant par une introduction sans paroles, suivie d'un prélude et du jeu d'instruments comme l'oud ou le violon. Des instants musicaux qui vont manquer à ses fans. Désormais, ils n'entendront plus ses mélopées, la puissance de son rythme musical ou l'intensité de l'extase de son style «tarab», ils se contenteront de les fredonner. Issu d'une famille d'artistes, Hamdi Bennani est né à Annaba le 1er janvier 1943. Son oncle, le grand maître M'hamed El Kourd, chanteur lui aussi du malouf annabi, l'a remarqué et l'a encouragé, pour ses capacités d'interprétation de chansons et pour sa voix. Hamdi Bennani était aussi entouré des grands maîtres du malouf annabi, dont le défunt Hassen El Annabi, dont l'influence de son style, a contribué au modelage du style arabo-andalou de feu Hamdi Bennani. À l'âge de 16 ans, l'artiste remporte un Premier Prix de la chanson. Le public le découvre pour la première fois en 1963, quand il a interprété d'une manière remarquable le titre fulgurant «Ya Bahi El Djamel» ce qui a contribué à la consécration publique de sa carrière en tant que violoniste et chanteur. Avec son style singulier, Hamdi Bennani a apporté à la musique malouf annabie, une certaine vivacité avec ses titres tels «Mahboubati» ou encore «Adala Ya Adala» ce qui lui a valu un large et franc succès auprès du public. Son amour pour le style malouf le propulse sur le trône, avec les grands maîtres du malouf en Algérie, Hassen El Annabi, Mohamed Tahar Fergani et Abdelmoumène Bentobal.

Décédé à l'âge de 77 ans, le défunt Hamdi Bennani a laissé, derrière lui, un riche répertoire musical, dont les paroles feront rappeler à ses fans, des années de labeur, ayant valu au malouf annabi, une renommée internationale. Hamdi Bennani était et restera une figure incontournable du paysage culturel et musical algérien et maghrébin. Au moment de la mise sous presse, le grand public du défunt a investi le domicile familial pour apporter soutien et compassion à ses proches.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, via son compte Facebook officiel, un message de condoléances à la famille du chanteur Hamdi Benani et à toute le communauté de la culture algérienne et ses fans.