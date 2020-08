Toujours dans le cadre de son programme virtuel, l'Institut culturel français continue à vous présenter des concerts en ligne avec les plus grands artistes du monde. Ainsi, jusqu'au samedi 15 août vous pouvez apprécier en ligne le concert et les plus beaux chants ancestraux de Houria Aïchi. Une artiste programmée il y a un peu plus de 10 ans par l'Institut français d'Alger. Ceci rentre dans le cadre du concept tracé par l'Insitut français d'Alger, à savoir «L'été en musique».

Retrouvez d'ailleurs, toute la programmation de «L'été en musique...», sur le site Web de l'IFA. Pour rappel, Houria Aïchi, est cette divine voix des Aurès qui nous transporte, comme en lévitation, on ferme les yeux et on se laisse guider par les notes spirituelles...Née dans les Aurès, elle part étudier la psychologie à Paris dans les années 1970. Elle enseigne la sociologie quand elle commence à se produire sur scène en 1985 pour interpréter des chants traditionnels de son enfance (berceuses, chansons d'amour, accompagnées d'instruments traditionnels (gasbâ, bendir). Elle enregistre deux albums dans cette veine. Elle participe aussi à la musique du film Un thé au Sahara de Bernardo Bertolucci (1990). Son troisième album, Khalwa (la retraite mystique), réalisé avec la collaboration d'Henri Agnel, est consacré aux chants sacrés d'Algérie, comprenant des «dhikrs» soufis. Elle se produit en 2008 et 2013 au festival Au fil des voix...