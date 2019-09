La comédienne algérienne, Fouzia Menaceri est décédée, mardi soir à Alger, à l’âge de 79 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. La défunte avait joué, à l’âge de 25 ans, le rôle de Hassiba Ben Bouali dans le célèbre film révolutionnaire la Bataille d’Alger (1966), réalisé par l’Italien Gillo Pentecorvo. Hassiba Menaceri a fait, également, une apparition dans l’histoire du film la Bataille d’Alger, un documentaire réalisé par Salim Aggar, à l’occasion du 50e anniversaire de ce film culte.

Il s’agit de plusieurs interviews réalisées avec les comédiens du film la Bataille d’Alger. Suite à cette triste nouvelle Salim Aggar avait déclaré, hier, sur Facefook avoir appris « avec une immense douleur la mort de la comédienne qui avait joué le rôle de Hassiba Ben Bouali dans le film la Bataille d’Alger, Fouzia Menaceri. J’avais eu le privilège de l’interviewer dans le cadre de mon documentaire sur le tournage du film la Bataille d’Alger, qui avait été diffusé, il y a presque une année sur l’Entv. » et de confier : « A l’époque Mme Fouzia Menaceri était déjà malade et avait été courageuse pour apporter son témoignage sur son expérience dans ce film. C’était une femme qui avait une grande personnalité à l’image du personnage qu’elle avait interprété. J’ai une pensée particulière à ses deux filles Dalila et Nadia qui avaient tenu à ce qu’elle témoigne pour l’Histoire et surtout pour la Mémoire ». L’enterrement a eu lieu, hier, mercredi après-midi, au cimetière d’El Alia à Alger.