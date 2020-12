Huit films ont participé à la Compétition internationale de la 42e édition du festival des 3 Continents. Le jury, composé des réalisatrices, la Palestinienne Annemarie Jacir et Shahrbanoo Sadat et des réalisateurs, le Marocain Nabil Ayouch et le Sénéglais Alain Gomis, a décidé de remettre la Montgolfière d'or ex æquo aux films Moving On de la Coréenne Yoon Dan-bi et Professeur Yamamoto du Japonais Kazuhiro Soda. Le jury a également décerné une mention spéciale à Las Ranas de l'Argentin Edgardo Castro. Le jury Jeune, composé des Nantais Lise Bello, Brahim Messeguem, Yanis Mondor, Laura Van Roy et Clarisse Wouters, a récompensé Kokoloko du réalisateur Mexicain Gerardo Naranjo. Les jeunes ont également décerné une mention spéciale au film Les Travaux et les Jours, de Curtis W. Winter et Anders Edström.