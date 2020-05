La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a annoncé, lundi dernier, à Alger, le lancement de deux grands chantiers dans le domaine du patrimoine en matière de législation et d'inventaire. S'exprimant lors d'un point de presse dédié à l'annonce de la réapparition du guépard saharien dans le Parc national culturel de l'Ahaggar, la ministre de la Culture a annoncé le lancement de la cartographie des sites archéologiques et la prochaine modification du texte législatif régissant le patrimoine culturel matériel et immatériel. Ce projet de cartographie, longtemps source de préoccupation des professionnels du secteur dont le Centre national de recherche en archéologie (Cnra) se fera «en collaboration avec toutes les institutions et centres de recherche activant dans ce domaine». La ministre a également annoncé la modification de la loi 98-04 relative à la protection du patrimoine afin que ce texte soit «en adéquation avec les récents changements et la politique culturelle du pays». Cette loi en vigueur depuis 1998 a souvent été l'objet de demandes de modification et de mise à jour de la part des professionnels du patrimoine, notamment ceux travaillant sur le patrimoine immatériel. Pour la journée du 18 mai, Journée internationale des musées, la ministre de la Culture a fait le point sur les différentes activités numériques en lien avec le patrimoine, qui se sont tenues dont de nombreuses conférences virtuelles d'experts internationaux. Ce passage à une célébration numérique du Mois du patrimoine (18 avril- 18 mai de chaque année) s'est mis en place suite à la fermeture des musées et musées de sites, par mesure de prévention contre la propagation du coronavirus. Elle a également rappelé son instruction aux directeurs de musées afin de procéder à la désinfection et à la réhabilitation de ces établissements et d'élaborer des visites guidées virtuelles de ces derniers. Malika Bendouda a aussi annoncé la publication, dans les prochains jours, d'une nouvelle revue entièrement dédiée au patrimoine culturel. Intitulée «Ledjedar», en référence aux monuments funéraires berbères de la région de Frenda à Tiaret, cette publication vise à vulgariser le patrimoine et le rapprocher du public.