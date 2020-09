S'il est tout à fait normal et logique qu'un poète sot une source d'inspiration pour des chanteurs à textes, il n'en demeure pas moins curieux que Si Mohand Ou Mhand, en plus des chanteurs, inspire aussi les écrivains et même les cinéastes. Ali Mouzaoui vient de mettre un point final à un long métrage qu'il a choisi de consacrer au poète Si Mohand Ou Mhand. Le choix d'Ali Mouzaoui de réaliser un autre film sur ce barde kabyle ancien n'est pas fortuit. Certes, il s'agit d'un vieux projet, mais Ali Mouzaoui aurait pu opter pour un autre personnage culturel de grande dimension puisque Si Mohand Ou Mhand a eu déjà droit à un long métrage réalisé par Rachid Benallal et Lyazid Khodja, intitulé «L'insoumis» ainsi qu'à un feuilleton réalisé par Ammar Arab. Mais, Ali Mouzaoui, en réalisateur averti et expérimenté, sait en effet, que l'on peut réaliser plusieurs films sur ce personnage hors du commun sans pour autant prendre le risque de tomber dans la redondance. Car, Si Mohand est non seulement un poète au talent unique, mais aussi un personnage très intéressant sur le plan personnel et historique.

Une vie tumultueuse

Sa vie a été tumultueuse et, en le racontant, on narre aussi des pages très importantes de l'histoire de la colonisation de l'Algérie et de la résistance héroïque qui s'en est suivie. Si Mohand Ou Mhand est donc un personnage central qui a également séduit pas mal d'écrivains, à commencer par le premier à avoir écrit sur lui, transcrit ses poèmes et traduit ces derniers dans la langue de Molière. Il s'agit de Si Amar Ou Said Boulifa. Ce dernier a été, en effet, l'ainé des auteurs à avoir dépoussiéré les textes poétiques de Si Mohand Ou Mhand. Puis, il y a eu plus tard le romancier Mouloud Feraoun qui rassembla des dizaines de poèmes de Si Mohand qu'il traduisit et présenta dans son livre: «Les poèmes de Si Mohand.» Mouloud Mammeri, à son tour, a revêtu la poésie de Si Mohand d'une touche académique qui n'a pas été sans hisser le barde dans la cour des grands. Grâce à Mouloud Mammeri, la poésie de Si Mohand a pris une autre direction, celle de la recherche universitaire. Du coup, Mouloud Mammeri a sauvé de l'oubli pas mal d'autres poètes kabyles de la même génération que Si Mohand à l'instar de Youcef Oukaci, Cheikh Mohand Ou Lhocine et de tant d'autres. Une facette fondatrice et des plus importantes de la culture kabyle, qui pouvait disparaitre au fil du temps et des générations, a donc pu être sauvée et sauvegardée d'une mort certaine. C'est un vrai miracle si les centaines de pièces poétiques en question ont survécu à pas mal de générations en dépit de l'absence d'écrits. Surtout si l'on rajoute la légende qui stipule que Si Mohand Ou Mhand ne répétait jamais la déclamation d'un poème plus d'une fois! Bien entendu, Mouloud Mammeri ne sera pas le dernier auteur à avoir été inspiré par la poésie de Si Mohand.

L'écrivain et historien Younès Adli a aussi écrit un livre très intéressant sur le grand poète tout en réussissant à glaner des poèmes inédits de Si Mohand qu'il a traduits également en langue française.

Fusion entre la vie de l'auteur et son oeuvre

Au Maroc, l'écrivain algérien Larab Mohand Ouramdane a publié, de son côté, un livre sur Si Mohand. D'autres auteurs moins connus ont également publié des livres sur Si Mohand ces deux dernières décennies et on peut même trouver désormais des ouvrages sur lui en langue arabe avec des traductions, pour la première fois dans cette langue. Il existe des traductions des poèmes de Si Mohand du kabyle vers l'arabe dialectal algérien. Pour de nombreux observateurs, la vie tumultueuse de Si Mohand est loin d'être étrangère à l'engouement sans cesse grandissant que lui portent les écrivains et les cinéastes. Il y a une fusion entre la vie de Si Mohand et son oeuvre poétique. Les deux aspects sont indissociables et complémentaires. Et tout le secret de cet intérêt se trouve à ce niveau. Pour beaucoup d'analystes et d'universitaires, le cas Si Mohand Ou Mhand est unique dans l'univers poétique kabyle. Et pour comprendre cela, il faut lire les livres cités plus haut et voir les films et le feuilleton réalisé sur le poète d'Ichariwen. Un poète errant d'un écrivain à un autre et d'un cinéaste à un autre. Tout comme fut sa vie.