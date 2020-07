L'ouvrage est intitulé: «L'islam politique et le terrorisme à l'assaut de la France et de l'Occident». Il s'agit d'un véritable pavé de plus de 400 pages. L'auteur revient sur le thème en question avec des détails édifiants, des exemples concrets, des rappels historiques indispensables qui permettront au lecteur de voir sous tous les angles le phénomène de l'islamisme et le fléau du terrorisme. Le livre vient d'être publié en France aux «éditions du Net» et il le sera bientôt en Algérie, nous a confié l'auteur Mourad Hammami qui a exercé pendant de longues années le métier de journaliste dans la wilaya de Tizi Ouzou avant de s'installer en France. Auteur de nombreux films-documentaires diffusés par les chaines de télévision privées, Mourad Hammami a choisi cette fois sa plume pour aborder un sujet des plus actuels, celui de l'islamisme et du terrorisme. Dans ce livre, Mourad Hammami explore profondément ce sujet très délicat. Il s'agit, nous confie Mourad Hammami, d'un travail de très longue haleine. Mourad Hammami, pour la rédaction de cet ouvrage de 430 pages, a dû mener de longues investigations et se documenter au maximum.

Un livre plein de détails

Le résultat est un livre qui fourmille de détails. C'est un livre qui permettra aux lecteurs «de mettre à jour leurs connaissances sur l'islamisme et, notamment la confrérie des Frères musulmans».

«L'islamisme n'est pas une religion, c'est un mouvement politique qui vise la prise du pouvoir à l'échelle mondiale en manipulant la foi ou en usant de la peur selon le public visé», avertit Mourad Hammami qui ajoute: «Tel un caméléon, l'islamisme a su s'adapter aux circonstances à travers les siècles. De l'Empire ottoman qui a su exploiter l'attachement des Arabes à l'Islam et qui a favorisé le développement de l'arabo-islamisme en passant par l'influence inattendue et surprenante de la Révolution française jusqu' à la fondation de la confrérie des Frères musulmans en Égypte dans les années 1920, l'islamisme, que d'aucuns qualifient de fascisme vert, s'adapte au régime politique en place, à la nature du terrain, aux circonstances, chante la démocratie ou la déclare haram (péché)».

De la méthodologie à l'action

Mourad Hammami explique en outre que la devise de l'islamisme est: «Al harbou khidâa» (la guerre est faite de trahisons). De la révolution iranienne en 1979 au terrible drame qui a frappé l'Algérie durant les années 1990, en passant par tous les conflits du Moyen-Orient, l'islamisme est impliqué, Mourad Hammami passe tous les épisodes au crible. «L'ouvrage de Mourad Hammami est utile, instructif, pédagogique. Son principal mérite, à mon sens, est de mettre à nu la stratégie des Frères musulmans et leurs méthodes d'action. Il permettra aux lecteurs de l'Occident en particulier de comprendre comment un groupuscule né en Egypte dans les années 1920 est parvenu à installer la terreur sur tous les continents», précise la présentation du livre rédigée par l'écrivain Slimane Saâdoun. Mourad Hammami insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faudrait surtout pas tomber dans le piège qui consiste à confondre l'islam et l'islamisme. Il faut noter que l'auteur de «L'islam politique et le terrorisme à l'assaut de la France et de l'Occident» est un journaliste et réalisateur algérien, né en 1974 à Tigzirt dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il a écrit dans plusieurs journaux algériens entre 2002 et 2013. Il a aussi collaboré à travers des émissions, des reportages et des documentaires avec des télévisions nord-africaines basées à Paris et au Canada. Il a été également enseignant pendant une douzaine d'années dans un Institut national d'enseignement et de formation professionnels à l'Insfp de Ouaguenoun en Algérie. Depuis décembre 2013, il vit et travaille à Paris. En France, il poursuit ses activités de journaliste et de réalisateur indépendant.