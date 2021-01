Mostefa Lacheraf était l'un des plus grands intellectuels algériens, mais aussi un homme politique exceptionnel dont la trajectoire et surtout la stature sont uniques. Quand on évoque Mostefa Lacheraf, on pense certes, à l'intellectuel, mais aussi à l'homme éclairé et ouvert d'esprit qu'il a été et qui s'est exprimé dans ses livres et ses articles, mais aussi à travers ses positions intransigeantes dont sa démission du poste de ministre de l'Education qu'il occupait dans les années 70. Ecrivain, historien et sociologue, Mostefa Lacheraf a publié une dizaine de livres, ainsi qu'un nombre important d'études pointues dans plusieurs revues algériennes, africaines et internationales comme «Fontaine», «Les cahiers du sud», «Cahiers internationaux», «Présence africaine», «Esprit», «Temps modernes», «Révolution africaine», etc. Son deuxième livre important

«L'Algérie, nation et société», a été publié en France en 1965 avant qu'il ne soit réédité en Algérie, aux éditions Sned en 1978. Ce livre a été et demeure une référence incontournable.

De nombreux ouvrages à son actif

Par la suite, Mostefa Lacheraf publia de nombreux autres ouvrages comme «La culture algérienne contemporaine», «Les problèmes de l'enseignement et l'éducation», «Algérie et Tiers-Monde, agressions, résistances et solidarités intercontinentales», «Écrits didactiques sur la culture, l'histoire et la société»,

«Littératures de combat» et enfin ses Mémoires, «Des noms et des lieux, mémoires d'une Algérie oubliée», publié en 1998 aux éditions Casbah. Mostefa Lacheraf naquit le 7 mars 1917 dans la petite localité d'El Kerma des Ouled Bouziane près de Chellalat El Adhaoura, dans le Sud algérois (Titteri).

Mostefa Lacheraf a suivi ses études supérieures à la Thaâlibiyya d'Alger puis à la Sorbonne à Paris. Au début de sa carrière professionnelle, il enseigna au lycée de Mostaganem et au lycée Louis-le-Grand à Paris. Il a été également traducteur et interprète à l'institut des langues orientales à Paris. Sur le plan politique, ses débuts remontent à 1939 avec son adhésion au Parti du peuple algérien (PPA) et au Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques (MTLD).

Une plume aiguisée

Sa plume s'est aiguisée très tôt puisqu'il écrivait dans la presse clandestine du Mouvement national. Il rejoignit naturellement le FLN.

Mostefa Lacheraf fit partie de la délégation des dirigeants du FLN, constituée de Ahmed Ben Bella, Hocine Aït Ahmed, Mohamed Boudiaf et Mohamed Khider, dont l'avion civil marocain fut détourné, entre Rabat et Tunis, par l'aviation française en Algérie le 22 octobre 1956. Il fut rédacteur en chef du journal El Moudjahid après l'Indépendance puis ambassadeur avant de devenir conseiller de la Présidence pour les questions éducatives et culturelles de 1970 à 1974.

Trois années plus tard, il fut désigné ministre de l'Éducation nationale. Mais il démissionna «à la suite de l'opposition du parti unique de cette époque à son programme éducatif, qui maintient le bilinguisme, l'enseignement de la langue française et la formation des enseignants en langue arabe pour parvenir à un niveau supérieur de formation nationale».

Quand Boudiaf devint président de l'Etat, il nomma Lacheraf président du Conseil consultatif national. Plus tard, il a fait partie du noyau ayant créé le parti de l'Alliance nationale républicaine (ANR) en compagnie de Rédha Malek

et du romancier Abdelhamid Benhadouga. Mostefa Lacheraf demeure l'un des meilleurs intellectuels que l'Algérie a enfantés. Dans ses écrits, il a fait preuve d'une lucidité et d'une rigueur indéniable. Si des hommes comme Mostefa Lacheraf avaient été écoutés à temps, bien des malheurs auraient été évités à l'Algérie. Mais...