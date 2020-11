L'association «Nafidat El Mawahib Ethakafia» (fenêtre de talents culturels) de Tiaret prendra part au festival international de la scène d'or à Tunis, prévu du 20 au 22 novembre en cours, avec deux représentations virtuelles, a-t-on appris de son président, Smail Djellab. Il s'agit de la pièce théâtrale «Le rêve d'Antar» et du monodrame «El Istidaâ» (La convocation) produits par l'association et qui seront en lice dans la compétition virtuelle du festival international à Tunis, à cause de la situation sanitaire due à la pandémie du coronavirus, a-t-on indiqué.

La pièce «Le rêve d'Antar» destinée aux adultes, mise en scène par Abdelhak Fateh et écrite par Mustapha Yahiaoui, traite de la stérilité à travers les personnages de Antar et son épouse Aicha, qui ouvrent un débat sur les causes de la stérilité intellectuelle et les contradictions dans la société où ils vivent.

Le monodrame «Istidaa» aborde l'histoire d'un journaliste interprétée par Smail Djellab. L'association «Nafidat El Mawahib Ethakafia» de Tiaret, créée en 2013, a décroché plusieurs prix dont le Grand Prix au festival international du théâtre pour enfants à Tunis, le Grand Prix du festival mondial du théâtre pour enfants de Tunis et du festival euroméditerranéen dans le même pays, le Prix du festival maghrébin du monodrame et d'autres distinctions aux manifestations nationales à Béjaia, Aïn Defla et Tissemsilt.