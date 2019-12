Le court métrage documentaire «Nice Very Nice» du jeune réalisateur El Kheyer Zidani a été sélectionné en compétition du 10e Festival international du film documentaire de Saint-Louis, prévu dans cette ville sénégalaise du 16 au 21 décembre, annoncent les organisateurs.

D’une durée de 16 mn, «Nice Very Nice» relate le quotidien de «Didou» qui érige en souvenir de son épouse un petit musée dans la maison familiale à la casbah d’Alger. à la mémoire de la défunte qui avait toujours souhaité vivre dans un palais ottoman, «Didou» refait la décoration de sa maison, progressivement avec les moyens du bord. Présenté au Short Film Corner du Festival de Cannes en 2018, «Nice Very Nice» a été présenté dans plusieurs Festivals internationaux et primé en Algérie, en Egypte et en Tunisie. A Saint-Louis, le film sera en compétition avec «Demal» du Sénégalais Loic Hoquet, «I am sheriff» du Sud-Africain Teboho Edkins ou encore «Une autre journée ensoleillée» du Namibien Tim Huebschle.

Sept autres films documentaires sont également en compétition dans la catégorie des longs et moyens métrages: «Le procès contre Mandela et les autres» coréalisé par les Français Nicolas Champeaux et Gilles Porte, «Poisson d’or, poisson africain» du Sénégalais Moussa Diop, ou encore «Boxing Libreville» de Amédée Pacôme Nkoulou (Gabon). Créé en 2010, le Festival international du film documentaire de Saint-Louis est organisé par l’association «Krysalide diffusion» en partenariat avec des centres culturels et universitaires sénégalais et étrangers.