L'Expression: Vous m'avez surprise sur les réseaux avec une nouvelle version de 7h moins quart...

Salim Samson: Pour le «7h moins quart», Covid, c'est parti tout simplement d'une réadaptation écrite en 10 mn et une vidéo que j'avais mise en ligne pour sensibiliser les gens sur l'importance du confinement pris a` la légère par la population et où je disais a` la fin «netconfinaw gaâ» pour rimer avec «yetnahaw gaâ!». Puis est venue l'idée via un ami qui a une société spécialisée dans la conception d'événements d'entreprises (Eve`nement-Ciel) de faire une version plus sérieuse en vidéo avec la participation d'autres musiciens comme Redo (Redounane Nehar bassiste)... Car on était en train d'écrire un morceaux sur le Covid, mais nous avons estimé que revisiter un titre d'Index connu, aurait eu plus d'impact... Ce qui a été´ le cas, je pense.

Votre absence s'en est bien ressentie depuis un moment

Au cours de cette absence, nous n'avons cessé d'écrire des chansons.. Presque une vingtaine je dirai...On n'arrive pas à s'arrêter d'écrire et de composer... Seul le confinement a eu raison de nous et nous a poussés à nous décider de commencer à les finaliser pour les sortir... Et tant mieux! Grâce aux nouvelles technologies on arrive à arranger nos morceaux, même en étant séparés physiquement. On s'est engagé moralement à en sortir un chaque mois... inchallah. Certains morceaux sont déjà` enregistrés, d'autres partiellement... «3ayit» l'était déjà`.

Alors c'est quoi l'histoire de ce morceau?

C ‘est un hommage a` un musicien qui nous a quittés´ il y a quelques années déjà, dramatiquement, hélas en mettant fin à` ses jours le malheureux. Pour plusieurs raisons, nous préférons taire son identité´.

Du coup, c'est le groupe qui revient au-devant de la scène?

Par la force des choses, seuls trois membres d'Index (les plus actifs) ont continué à se voir et à composer. Et c'est comme ça que Faycal, Faïz et moi-même avons coécrit une vingtaine de titres. Nous avons préféré´ nous redéployer sous le label d'index dz, afin de dissocier les titres parus sous le label Index où nous étions 5.

Un nouvel album est en préparation alors?

Editer un album tel quel est un concept révolu. Quel éditeur presse encore des CD? Quel disquaire existe encore? Il faut vivre avec son temps hélas! Le concept d'album lui-même est en déclin. Pourquoi se fatiguer à sortir un CD qui sera gravé, copié par un simple clic et mis sur les réseaux sociaux en une seconde? Nous avons opté donc pour la mise en ligne sur le Net via des plates-formes spécialisées tout en préservant nos droits d'auteurs. Je vous donne deux scoops! Le premier est que le prochain titre, prévu début juin, s'appellera

«Azzedine», les rockeurs adoreront et il sera plus gai que «3ayit», c'est sûr. Le deuxième scoop est différent du premier, il s'intitulera «Da Malik». Çà parle d'un homme politique français... vous reconnaîtrez le personnage, c'est sûr aussi. Comme on a pris l'habitude de le faire, nous relatons des faits ou des anecdotes qu'on raconte avec humour... C'est la marque de fabrique d'Index.