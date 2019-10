La participation du Haut Commissariat à l’amazighité (HCA) au Salon international du livre d’Alger qui se tiendra dans la capitale à partir du 30 octobre prochain sera riche en nouveautés livresques et éditoriales en langue amazighe, selon Si El Hachmi Assad, secrétaire général de cette institution. En effet, pas moins de 19 nouveaux livres, entre romans, beaux livres, essais et traductions seront présentés au stand du HCA au Sila, selon Assad qui a précisé que des activités annexes y seront organisées comme des ventes-dédicaces en présence des auteurs des livres, mais aussi des communications thématiques. Ainsi, Si El Hachmi Assad a indiqué dans ce sillage que « le Haut Commissariat à l’amazighité (HCA) marque sa participation au Sila 2019, Salon international du livre d’Alger par 19 nouveaux titres réalisés en coédition avec des institutions d’édition étatiques et privées ».

La littérature en force

Notre interlocuteur a révélé qu’il s’agit d’œuvres littéraires dans ses différents genres émanant d’auteurs de deux générations, appuyées par des actes de colloques organisés en 2018 et 2019 et par des travaux de lexique et d’études historiques en collaboration avec l’Enag (Entreprise nationale des arts graphiques). En outre, l’aspect orignal de la participation du HCA lors de cette 24ème édition du Salon international du livre d’Alger est l’exposition de nouveautés dans le domaine de l’enseignement de tamazight pour adultes, notamment avec le nouveau manuel d’apprentissage de la langue. Ce manuel, apprend-on, est destiné à trois niveaux. Il a été édité par le HCA en collaboration avec l’Office des publications universitaires (OPU).

Raconte-moi les Aurès

En la même occasion que celle de la tenue du Sila, Assad nous a confié que le grand public découvrira en exclusivité un bel ouvrage réalisé en coédition HCA-Ed Guerfi, sous le titre « Raconte-moi les Aurès », de l’auteur et journaliste Rachid Hamatou. Au volet littérature, un roman dédié à la mémoire de l’écrivain et chercheur Mouloud Mammeri, intitulé «La Colline sacrifiée» vient d’être édité par l’universitaire Abderahmane Arab. Il sera présenté au stand du HCA qui en est l’éditeur. Aussi, et tout au long de la période de la tenue du Sila, le stand du HCA sera occupé par les auteurs et éditeurs conviés à animer des ventes-dédicaces et des lectures croisées de textes choisis, notamment avec le célèbre écrivain Wassiny Laredj pour son roman « Lalla » traduit en tamazight par Sabri Soltane. Il y aura aussi l’auteure Nassira Belloula pour son livre « Terre de femmes » traduit en tamazight par Saïda Abouba.

Le secrétaire général du HCA, Si El Hachmi Assad nous a déclaré à ce sujet qu’au-delà de l’aide à l’édition en tamazight, l’optique du HCA se veut d’être une bibliothèque ouverte à l’attention des lectrices et des lecteurs qui désirent s’imprégner de supports conçus en tamazight et qui obéissent aux normes professionnelles. « C’est là, l’intention scientifique, culturelle, pédagogique et éducationnelle du HCA. Notre objectif est de stimuler et de booster la production livresque en tamazight et sur tamazight dans notre pays », a conclu Assad.