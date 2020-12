Dans le cadre de l'opération de soutien aux artistes touchés par la pandémie, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a fait état lundi dernier, au siège de l'Onda que «plus de 3420 artistes ont bénéficié d'aides financières ces derniers mois». Rappelons que l'Onda a reçu plus de 9000 demandes d'aide cette année. Cela s'inscrit dans le cadre des primes de soutien aux artistes durant les 9 derniers mois écoulés durant la crise liée au coronavirus. Notons que cette prime est de l'ordre de 55000 DA environ pour chaque artiste et ce, pour toute cette période écoulée. Ce qui correspond à un salaire moyen d'un cadre dans une société. Soit. Mais un salaire d'un mois, s'exprimant, ainsi, lundi 30 novembre, au terme d'une visite de travail à l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (Onda), en présence de la directrice de cette institution, Aiyachia Nacira, des cadres de l'Office, et des représentants des artistes, la ministre a fait savoir aussi que «l'Onda oeuvre à la promulgation d'une loi pour le recouvrement des droits d'artistes algériens, à savoir les droits de diffusion sur Internet, notamment YouTube».

Une cellule d'écoute et des lois en cours

Malika Bendouda a annoncé que son département «a conclu des conventions avec des cliniques relevant des établissements publics pour la prise en charge sanitaire des artistes au niveau national». L'Onda s'emploie actuellement à la vérification de l'éligibilité du reste des artistes dont le nombre dépasse les 3500, a conclu le communiqué. Notons que l'Onda vient de lancer «une cellule d'écoute» qui permettra aux artistes, notamment ceux habitant à l'étranger de connaître le bilan de leurs redevances. Il suffira d'ouvrir un compte et de suivre les données en toute transparence. Cela permettra aussi aux nombreux artistes de déposer leurs doléances ou interagir avec les responsables de l'Onda, sans avoir à se déplacer au niveau du bureau. Ceci entre dans le cadre de l'opération de numérisation du secteur de la culture en Algérie. Autre information à retenir, qu'il n'a été convié) à cette rencontre à L'Onda avec la ministre de la Culture et des Arts, seulement les représentants de la Coordination syndicale des musiciens d'Alger, laquelle s'est constituée le 3 octobre dernier, au siège de wilaya de la Centrale syndicale de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta) à laquelle elle s'est affiliée. Enfin, en fonction de l'amélioration de la situation sanitaire du pays, des festivals «non endettés» pourront reprendre du service d'ici la fin de l'année. «On pourra bien pouvoir les organiser aussi dans un cadre virtuel...D'autres surprises seront annoncées prochainement» a enfin déclaré la ministre de la Culture et des Arts.

Dans un communiqué qui nous est parvenu par le secrétaire général de cette nouvelle association, Kheireddine M'kachiche, il nous a été indiqué qu'au cours de la session, une présentation spéciale a été faite par le directeur du bureau de l'Onda sur les points à l'ordre du jour, à savoir, «la création d'un nouveau site Internet pour l'Onda qui permet aux artistes de suivre leur situation et de s'enquérir directement et à distance avec un nom qui fonctionnera et un mot de passe.

Quand Malika rencontre Kheireddine

De plus, pour les artistes, il est nécessaire de respecter leurs droits en toute transparence et d'ouvrir la porte aux suggestions sur le site à tous les artistes affiliés à «Onda».». M'kachiche nous fera savoir qu'a eu lieu «une présentation détaillée sur le processus d'accompagnement des artistes touchés par l'épidémie de coronavirus, et le processus se poursuit à ce jour et à la demande du ministre nous sommes intervenus sur ce point en soulevant plusieurs points quant aux personnes membres de la coordination quant à la subvention que nous jugeons insuffisante pour une période de 9 mois sans travaux. Nous avons soulevé le problème des personnes membres qui n'ont pas encore bénéficié de cette subvention et nous avons reçu une réponse positive de la part des deux parties de la ministre et le directeur du Bureau de l'Onda pour résoudre ce problème.»

Rompre la glace avec les institutions

Notre vis-à-vis confiera que cette rencontre a porté également sur « la prise en charge médicale et sociale des artistes affiliés à l'Onda dans le cadre de la signature d'un accord avec des centres médicaux et cliniques affiliés à deux entreprises gouvernementales, à savoir, Sonatrach et Sonelgaz Company sur le territoire national.». Et de faire remarquer avec acuité: « Nos artistes ont besoin de telles initiatives, que nous avons toujours revendiquées afin d'améliorer leurs conditions sociales et financières, en particulier durant la période difficile que nous traversons...». À propos de l'élaboration en cours d'une loi spéciale par l'«Onda» pour récupérer les droits des artistes algériens et les collecter et notamment les droits de publication sur Internet et à travers des sites tels que «YouTube», M'kachiche a proposé de revoir le montant, «car nous le considérons très faible par rapport aux pays voisins et européens.» a-t-il estimé. Néanmoins, le secrétaire générale de la Coordination syndicale des musiciens algériens s'est félicité d'avoir intégré à ces discussions à bâtons rompus, tout en cassant «le rapport trop rigide et «bureautique» qui lie généralement le responsable à l'artiste. Il se dit encore prêt à relancer la machine «afin d'apporter un complément d'idées et des projets qui pourront servir la culture en général et l'Algérie en particulier». Et de conclure en insistant sur son désir d'être «ce lien effectif entre les artistes impliqués dans la Coordination pour faire part de leurs préoccupations en tant que représentants légaux auprès des organismes et ce, à tous les niveaux.»