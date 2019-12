Le biopic « Colette » sera à l’honneur à la filmathèque Zinet (Riadh El Feth), le samedi 18 janvier 2020 à 19h30. Sorti en 2018, le film américano-britannique conte la vie de la romancière française Gabrielle Sidonie Colette. Colette épouse Willy de 14 ans son aîné et devient l’écrivaine fantôme de son mari. Willy signera les premières parutions de l’écrivaine, à savoir la série des Claudine et se fait un grand succès. Mais ce dernier ne compte pas s’arrêter là. Le film met en vedette l’actrice britannique Keira Knightley. Cette dernière interprète le rôle de l’écrivaine aux côtés de l’acteur Dominic West. La réalisation de ce très beau film est signée Wash Westmoreland. Notez que le prix d’entrée est fixé à 300 DA et que les tickets sont à acheter le jour même.