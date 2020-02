Le ciné-club Ciné Houma, fait son premier déplacement pour faire une projection au profit des femmes du Centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violence de Bousmaïl. En effet, sera projeté le long-métrage Jusqu’a la fin des temps, avec la présence de la réalisatrice Yasmine Chouikh et la comédienne Imen Noel . La projection aura lieu ce lundi 17 février 2020. Une bonne initiative que lance la coopérative artistique et culturelle MassArt. à saluer.