Al Bayazin participe à « La nuit des idées » organisée en collaboration avec l’Institut français d’Alger avec une rencontre-débat baptisée «Regards entrecroisés sur Alger, cité vivante ! ». Cela aura lieu jeudi 30 janvier 2020 à partir de 18h30, au siège d’Al Bayazin (Résidence du Petit Hydra (Ex-Immeuble Shell). La rencontre sera animée par Hic, caricaturiste et auteur, Amel Feddi, animatrice et productrice à la Radio nationale - Chaîne 3, Ahmed Ait Isaad, photographe pour « L’Algérie vue d’en bas, et enfin, Yacine Boushaki, guide à la Casbah. Vue d’en bas, à coups de crayon… en couleurs ou toute en sonorités : regards entrecroisés sur Alger : cité vivante. Photographe, auteur-caricaturiste, animatrice, et enfant de la Casbah, jettent leur intime regard sur une génération qui se réinvente, anime et perpétue l’espoir grand de rester : vivant ! A noter que l’accès libre !