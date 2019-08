La quatrième édition du Salon de l’enfant et du livre jeunesse qu’abritera la wilaya de Tizi Ouzou, du 2 au 7 septembre prochain, sera riche et très diversifié en toutes sortes d’activités culturelles et pédagogiques. Cette année, la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou a décidé de placer cette manifestation culturelle sous le slogan «un temps pour découvrir en se cultivant». Ce Salon de l’enfant et du livre jeunesse est organisé par la direction de la culture en collaboration avec le mouvement associatif local, la direction de l’éducation ainsi que la direction de l’Action sociale et de la Solidarité. Parmi les activités principales qui seront organisées à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri dans le cadre de ce salon, il y aura notamment une vente de livres scolaires par l’Onps ainsi que des ventes d’articles scolaires, des expositions, ventes de livres pour enfants et de livres jeunesse avec la participation de dizaines de maisons d’édition. De nombreux auteurs seront présents pour dédicacer leurs livres aux visiteurs. En outre, le salon en question comprendra plusieurs ateliers pédagogiques dont celui de dessin et coloriage qui sera organisé en plein air au profit des élèves du centre des inadaptés mentaux de Tadmaït ainsi qu’un autre atelier de sensibilisation sur la prévention routière animé par la direction de la sûreté de wilaya. Parallèlement à ces activités, la bibliothèque principale de lecture publique de la ville de Tizi Ouzou abritera des expositions-ventes de livres ainsi qu’une exposition des travaux des ateliers de plusieurs crèches et écoles privées en plus d’une exposition et animation de la part des membres de l’association scientifique «Ayen» de la commune d’Azazga. Les enfants et les adolescents auront droit à une exposition autour de l’histoire de la création des jeux traditionnels sous le titre «jeux en Kabylie au début du XXe siècle». A la bibliothèque toujours, d’autres activités sont annoncées comme des ateliers de travaux manuels, des ateliers «questions-réponses» sur le thème du corps humain, un atelier de braille ainsi qu’un club de lecture «lisons pour la rentrée scolaire». Le programme du Salon de l’enfant et du livre jeunesse de Tizi Ouzou verra la tenue de plusieurs autres activités comme l’atelier de danse au profit des enfants trisomiques, l’atelier d’initiation à la marionnette avec l’association culturelle «Irathen», un concours pour enfant autour du patrimoine culturel algérien, une visite guidée pour enfant au théâtre régional Kateb-Yacine, un spectacle pour enfants «Agrud bu tghennant», produit par le Trto. En plus de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri et de la bibliothèque principale de lecture publique du centre-ville de Tizi Ouzou, de nombreuses autres activités seront organisées dans d’autres ville de la wilaya comme au centre culturel d’Azazga. Ce dernier abritera une exposition avec l’association « la clé de la réussite», un mini-salon du livre, des ateliers de coloriage, des jeux éducatifs et de détente ainsi que la projection du film pour enfant en kabyle intitulé «Iferfouchen». Le centre culturel «Matoub-Lounès» de Aïn El Hammam accueillera de son côté de nombreuses autres activités inhérentes au livre et à l’animation ainsi que la projection du film pour enfants : «Lion king» de Jon Favreau.