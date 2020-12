Les deux comédiens auront pour tâche de soutenir la création audiovisuelle australienne. Russell Crowe et Nicole Kidman ont été nommés à la direction de l’Australian Academy of Cinema and Television Arts. Ils endossent désormais respectivement les rôles de président et vice-présidente de l’Aacta, une organisation qui les a souvent récompensés par le passé et à laquelle ils doivent beaucoup.

Les deux comédiens oscarisés auront désormais pour tâche d’utiliser leur position afin de promouvoir la création audiovisuelle australienne au niveau national comme international.

« Le soutien de Russell Crowe et Nicole Kidman a été une composante de la réussite de l’Aatca durant la dernière décennie, nous aidant à faire croître nos résultats, notre public et nos engagements en Australie comme à l’international», a déclaré le P-DG de l’Aacta Damian Trewhella dans un communiqué relayé par Deadline. Nicole Kidman n’a «jamais été aussi fière de l’industrie audiovisuelle australienne» «C’est un honneur incroyable d’avoir été appelé pour servir l’Aacta en tant que président. Je veux de nouveau attirer l’attention de nos politiciens et les convaincre du pouvoir et de l’étendue de notre industrie audiovisuelle. Je travaillerai à encourager le gouvernement à donner aux producteurs australiens les outils fiscaux dont ils ont besoin pour être compétitifs au niveau international à la fois en prenant soin des talents locaux et en rendant le secteur attractif pour les productions internationales», a annoncé pour sa part Russell Crowe.

De son côté, Nicole Kidman a dit n’avoir «jamais été aussi fière de l’industrie audiovisuelle australienne et de sa réussite à l’international» et a bien l’intention d’œuvrer à ses «futurs succès». On ne peut que souhaiter bonne chance aux deux stars dans la lourde tâche qui les attend.