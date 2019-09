C’est avec une immense joie que la direction de la Maison de la culture Mouloud Mammeri de

Tizi Ouzou, à sa tête l’entreprenante Nabila Gouemziane, a annoncé la nouvelle. Une annexe de l’Institut de formation musicale d’Alger sera prochainement ouverte dans la wilaya de Tizi Ouzou, a indiqué dans un communiqué, la direction locale de la culture. Cette annexe sera ouverte au niveau du théâtre de Verdure sis à la Maison de la culture Mouloud Mammeri, ajoute le même communiqué précisant qu’elle aura pour mission de former des professionnels de la musique. Aussi, note le même document, un concours d’accès sera organisé à Alger au profit des candidats désirant suivre une formation durant l’année scolaire 2019-2020. «L’ouverture de cette annexe est une solution palliative, mais une bonne solution, au gel du projet d’un Institut de formation musicale au profit de la wilaya», a affirmé la directrice locale de la culture Nabila Goumeziane. Cet établissement va permettre aux jeunes d’accéder à une formation diplômante alors que jusque-là les mélomanes n’ont eu droit qu’à des ateliers pédagogiques d’initiation, a-t-elle ajouté. Les formations qui sont destinées à des jeunes âgés d’au moins 20 ans, sont d’une durée de six ans pour ceux ayant un niveau de 4eme année moyenne et de quatre ans pour ceux ayant un niveau de 3eme année secondaire. A l’issue de la formation les diplômés pourront enseigner l’éducation musicale, poursuivre une formation supérieure ou adhérer à un groupe musical professionnel, a-t-on souligné dans le même communiqué. Le dossier de candidature doit comprendre une demande manuscrite, un acte de naissance n°12, un certificat de scolarité, deux photos d’identité, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) ainsi que deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat.