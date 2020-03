Il s'appelle Hadjres Hichem. C'est un jeune écrivain algérien de 27 ans. Il a, à son actif, un premier roman sorti en 2010, intitulé «Des verres de sang». Un premier tome sorti aux éditions El Maher. Plusieurs tomes ont déjà été écrits, soit le deuxième, troisième et quatrième, mais n'ont pas encore été publiés. Une des raisons est le conflit engagé entre le jeune auteur et cette maison d'édition dont il se plaint de n'avoir pas bien fait son travail de promotion de son premier livre et surtout le coût qui reste élevé qu'elle lui demande pour éditer ses livres. Hichem Hadjres se dit déçu, mais ne s'avoue pas vaincu car il confie que ces hommes d'affaires veulent l'aider à publier ses livres et croient en son talent. «J'ai eu des problèmes avec la maison d'édition. On m'a demandé beaucoup d'argent pour éditer mon roman.. Le conflit ne s'arrête pas là. Il y eut même problème dans la décision du nombre d'exemplaires publiés. Aussi, la maison d'édition a tardé à faire sortir cette année le livre qui devait l'être pendant la tenue du Salon international du livre, par conséquent, elle n'a pas tenu ses promesses ni respecté le contrat», toujours selon Hichem Hadjres. Ce dernier a à son actif, d'autres ouvrages non encore sortis. Il s'agit de «L'enfance» et «L'oiseau Zyriab des Aurès, mais aussi «La gamme et le prévalu». Des livres tous rédigés en langue arabe, faut-il le préciser. Ne se décourageant pas pour un iota, notre jeune auteur décide de faire sortir prochainement les autres tomes de son livre à titre d'auteur. Il convient de rappeler que «Des verres de sang» est une histoire de magie noire et de sorcellerie à la sauce algérienne. Cela relate l'histoire d'une fille dont le père est sévère et autoritaire et d'une mère sorcière. Son père veut la rendre none... Elle bouge les tables, elle devient folle, elle est jetée hors de la maison. Elle croise un prince dont elle tombe amoureuse. Elle eut un enfant et tombe à son tour dans le milieu de la sorcellerie. Ce roman, qui s'inspire du fantastique se base, nous confie le jeune auteur, «sur l'intelligence, les situations de malice et la morale». Et de préciser: «Le roman est inspiré de la réalité. Il évoque la souffrance d'une femme évoluant dans un monde de magie... Ce roman fait travailler votre esprit et votre imagination» et de renchérir: «Cette histoire contient de la philosophie tout en ayant trait à la psychologie des personnages, c'est-à-dire comment on exprime son comportement. Cette femme fait du bien car elle sauve des pau-

vres et les ramène au Palais... Mon roman pourrait être inspiré du feuilleton télé Vampire Diarries...». à noter que tous les textes écrits par Hichem Hajres ont été déclarés chez l'Onda et sont aujourd'hui protégés, nous a-t-il fait savoir. Même s'il ne sait pas encore comment conclure le quatrième tome, en revanche, il ne pourra compter que sur lui-même pour publier ses prochains livres car il ajoute que son dernier éditeur n'avait même pas respecté le choix du papier. «En somme, du travail bâclé», a-t-il estimé... Et pourtant, note-t-il serein: «J'ai pris de l'expérience. Je suis fier de moi quand même», a-t-il conclu.