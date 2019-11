Une exposition de peinture s’inscrivant dans une mouvance Pop’Art détournant et revisitant des symboles intimement liés à l’imaginaire collectif et à l’esprit d’une génération de jeunes Algériens nés dans les années 1980, a été inaugurée samedi à Alger par l’artiste peintre «L’homme jaune». Exposant pour la deuxième fois à la galerie d’art «Seen Art Gallery», «L’Homme jaune», Yasser Ameur de son vrai nom, propose aux visiteurs une collection à la frontière entre le Pop Art et la peinture réalisée avec une impressionnante précision, et intitulée «Le journal de l’Homme jaune».

Dans cette exposition, l’artiste déconstruit des symboles de cette génération dans des oeuvres comme «Révolte» et «Education», des oeuvres qui déconstruisent et détournent des couvertures de manuels scolaires. Il dénonce également, par des acryliques sur toile, la crise économique, la désinformation, la surconsommation médiatique, ou encore des pratiques politiques décriées. Cette première collection a été exposée dans des caissons rétro éclairés.

Dans sa collection «Nature morte» L’Homme jaune propose sept petits formats reproduisant des objets communs à cette génération aujourd’hui trentenaire comme des jouets, des mugs ou des paquets de cigarettes. Des déclinaisons en noir et blanc de ces oeuvres ont été imprimées dans le même format qu’un journal intitulé «Le journal de l’Homme jaune». Né en 1989 à Blida, Yasser Ameur a étudié les arts et le design à l’université de Mostaganem avant d’intégrer l’Ecole des beaux-arts de la ville où il dit avoir «installé son atelier dans les cafés populaires, sa principale source d’inspiration».

En 2012 il travaille en tant qu’assistant des artistes Denis Martinez et Ali Silem avant de décrocher en 2013 le 3e «Prix Ali Maâchi» en peinture et de participer à la 3e biennale méditerranéenne d’art contemporain d’Oran.

A partir de 2015 Yasser Ameur entame une carrière à l’étranger et expose dans différents salons et foires internationales d’arts contemporains en Europe notamment au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en France ou encore en Espagne.

«Le journal de l’Homme jaune» se poursuit jusqu’au 16 décembre.