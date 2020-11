Le ministre de l'Energie Abdelmadjid Attar a révélé, hier, que dans le cadre de la poursuite du développement de la chaîne gazière, plus de 20 milliards de dollars devraient être investis au cours des cinq prochaines années. «Un développement massif des ressources gazières de l'Algérie a été réalisé pour financer son développement économique et améliorer les conditions de vie de sa population. Cela se poursuivra à l'avenir grâce aux importantes ressources gazières. Plus de 20 milliards de dollars devraient être investis au cours des cinq prochaines années dans le développement de la chaîne gazière», a précisé le ministre de l'Energie dans son allocution d'ouverture d'une table ronde ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf) qui se tient à Alger par vidéoconférence. Troisième producteur d'Afrique de pétrole et parmi les 10 premiers producteurs mondiaux de gaz, l'Algérie a un besoin urgent de découvrir de nouveaux gisements, pour pallier les dangereux mouvements croisés de baisse continue de la production des gisements existants et de hausse de sa consommation nationale. D'autant que, selon les estimations, l'Algérie possède les troisièmes plus grandes réserves de gaz de schiste au monde et que le développement de la production du gaz de schiste est un objectif à long terme. Rappelant que depuis l'indépendance l'Algérie s'est toujours appuyée sur le gaz naturel faisant d'elle un pionnier dans l'industrie du gaz naturel liquéfié dont la première usine de liquéfaction et le premier terminal d'exportation de gaz ont été mis en service en 1964 à Arzew, le ministre de l'Energie a souligné que la nouvelle loi sur les hydrocarbures, promulguée il y a moins d'un an, vise à encourager les investissements et promouvoir le partenariat avec les entreprises internationales. Pour faire face à la situation du marché marquée par la concurrence du gaz américain et russe sur le marché européen, l'Algérie a dû entrer en négociation avec ses clients, notamment l'italien ENI et l'espagnol Naturgy en procédant à une baisse des prix pour les garder. «Le gaz naturel, en association avec les énergies renouvelables, notamment le solaire, continuera à servir de principal carburant pour le développement du secteur de la production d'électricité en Algérie», a affirmé le ministre dans son intervention dans laquelle il est revenu sur la conjoncture mondiale caractérisée par la propagation de la pandémie de Covid-19 et son impact sur la demande d'énergie, notamment le gaz naturel et ses prix, tout en insistant sur l'importance de la coopération durant cette crise pour soutenir les cours du pétrole à travers l'accord de baisse de production signé en avril dernier. Sur sa lancée, le ministre n'a pas exclu la possibilité de prolonger les ajustements de production pétrolière actuels jusqu'en 2021, ainsi que l'option de les approfondir si les conditions du marché l'exigent. «Je peux vous assurer que l'Opep reste déterminée à prendre les mesures appropriées en coopération avec ses partenaires dans la Déclaration de coopération, d'une manière proactive et efficace. Cela inclut la possibilité de prolonger les ajustements de production actuels jusqu'en 2021, ainsi que d'approfondir ces ajustements, si les conditions du marché l'exigent», a souligné le président de la 22e réunion ministérielle de l'Opep. Les signataires de la Déclaration de coopération appliquent une baisse de 7,7 millions de barils/jour, qui est prévue jusqu'à la fin décembre 2020 avant de passer à 5,8 millions de barils/jour de janvier 2021 à avril 2022. Il a, à ce propos ajouté que la demande mondiale d'énergie devrait baisser cette année d'environ 5%. Selon le ministre, la demande de pétrole a été particulièrement affectée, en raison de sa dépendance aux secteurs du transport aérien et routier.