«Stratégique est la politique de l'État adoptée dans le cadre du développement de l'industrie mécanique», a indiqué le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun. Ce dernier a présidé, en fin de journée de mardi une rencontre sur les conventions de partenariat dans la sous-traitance entre l'usine Fiat Algérie et les sous traitants. Dans son discours d'ouverture, le ministre a affirmé que «la nouvelle stratégie industrielle nationale est basée sur des fondements solides visant la renaissance de l'industrie mécanique, portant dans ses dimensions la consolidation du tissu industriel composé principalement de petites et moyennes entreprises spécialisées dans la sous- traitance, garantissant l'intégration locale et le développement technologique et scientifique», soulignant que «le contexte actuel se caractérise par un climat favorable aux affaires pouvant attirer les investissements locaux et étrangers, prenant en compte la stabilité judiciaire et organique, accordant des garanties et des avantages aux investisseurs». Il s'agit, selon Aoun, «des nouvelles lois sur les investissements et le foncier industriel adoptées dans le but de faciliter les procédures d'acquisition du foncier destiné à abriter des projets d'investissements». Sur sa lancée, il a affirmé que «cette rencontre constitue une base de partenariat durable et fructueux, permettant la concrétisation des partenariats réels et durables entre le Groupe Stellantis et les sous-traitants, qui permet également la création de la richesse et des postes d'emploi». La rencontre d'Oran a regroupé 90 sous-traitants représentant sept pays étrangers et plusieurs autres, nationaux. Elle a été marquée par, outre la participation des autorités locales représentées par la wilaya et l'Apw, des députés d'Oran à l'Assemblée populaire nationale, du délégué du médiateur de la République, à Oran, du mandant de l'Observatoire national de la société civile, par la présence du directeur de l'Agence nationale du développement de l'investissement, du président du Conseil du renouveau économique algérien (Créa), du directeur général du Groupe Stellantis de la zone Mena, de l'ambassadeur d'Italie en Algérie et des représentants des sous-traitants nationaux et étrangers. L'usine de la marque italienne Fiat a été inaugurée le 11 décembre dernier dans la zone industrielle de Tafraoui, localité située au sud de la wilaya d'Oran.