L'équipage du vaisseau spatial chinois Shenzhou-17 a organisé, hier, une cérémonie de transfert avec l'équipage de Shenzhou-18 et a remis les clés de la station spatiale du pays à ce dernier. À ce jour, l'équipage de Shenzhou-17 a accompli toutes les tâches prévues. Les trois astronautes arriveront au site d'atterrissage de Dongfeng, dans la région autonome de Mongolie intérieure (Nord), le 30 avril, selon l'Agence chinoise des vols spatiaux habités. À l'heure actuelle, le site d'atterrissage et tous les systèmes concernés effectuent les derniers préparatifs pour accueillir les astronautes à leur retour. Les membres de l'équipage de Shenzhou-17, Tang Hongbo, Tang Shengjie et Jiang Xinlin, avaient été envoyés à la station spatiale Tiangong en octobre dernier et sont restés en orbite pendant environ six mois. La Chine a lancé le vaisseau spatial habité Shenzhou-18 le 25 avril, envoyant trois astronautes, à savoir Ye Guangfu, Li Cong et Li Guangsu, vers sa station spatiale pour une nouvelle mission de six mois.