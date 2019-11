La Foire des produits algériens, ouverte hier à Libreville, a permis au ministre algérien du Commerce et au gabonais du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes entreprises, et de l’Industrie, Jean-Marie Ogandaga, d’évoquer les moyens de renforcement des relations économiques dans le cadre de la Zone de libre-échange africaine (Zlecaf). La Foire des produits algériens devrait être couronnée par la signature d’accords de coopération et de partenariat entre les deux pays afin d’approvisionner le marché gabonais et celui des pays avoisinants en différents produits algériens.

Par ailleurs, l’Algérie prend part au Salon international de l’agroalimentaire «Foodex Saudi’ 2019» de quatre jours , qui se tient depuis lundi dernier à Djeddah (Arabie saoudite). La Safex accompagne la délégation algérienne représentée à ce salon, le plus grand du genre en Arabie saoudite. Cet événement constitue une opportunité pour les opérateurs algériens d’établir de nouveaux partenariats et de promouvoir leurs produits.

Le «Foodex Saudi’2019», seul salon en Arabie saoudite dédié au secteur de l’agroalimentaire et des boissons, permet aux entreprises algériennes de prendre connaissance des produits alimentaires de plus d’une cinquantaine de pays. En sus des échanges d’expériences, les participants algériens auront l’occasion de découvrir les dernières technologies utilisées dans le domaine de l’agroalimentaire.

Cette manifestation économique est inscrite au programme de la participation de l’Algérie aux foires et salons à l’étranger au titre de l’année 2019. Elle constitue une excellente plate-forme pour rencontrer les professionnels et les industriels internationaux de la filière agroalimentaire afin de connaître les nouvelles tendances et innovations de la filière.

Une prise en charge à hauteur de 80%, des frais de location de stand et d’acheminement des échantillons, est accordée aux participants dans le cadre du programme du Fspe (Fonds Spécial de Promotion des Exportations).

Il y a lieu de rappeler que ce n’est pas la première fois que l’Algérie participe à des manifestations économiques de par le monde. Conformément à son action de promotion des exportations hors hydrocarbures, le département de Djellab, accompagne les opérateurs économiques vers l’international en finances et encadrement lors de ces participations à l’étranger.

Il a été institué en 1997, un Comité intersectoriel permanent chargé de l’organisation de la participation de l’Algérie aux manifestations économiques à l’étranger. Ce comité comprend plus de 15 membres. Tous les ministères concernés, des institutions de l’Etat (Andi, Cagex, Banque d’Algérie, direction générale des douanes, etc.), la Chambre algérienne de commerce et de l’industrie (Caci), l’Association nationale des exportateurs algériens (Algex), Air Algérie, Cnan, etc. Les missions de ce comité sont l’élaboration d’un programme annuel des participations de l’Algérie aux manifestations économiques à l’étranger. Le comité en assure le suivi et la mise en œuvre du programme et propose au ministre du Commerce toute mesure à même d’améliorer l’organisation de la participation de l’Algérie aux foires et expositions qui se tiennent à l’étranger.

Pour rappel, l’Algérie a participé également à la prestigieuse foire internationale de Paris dont la 115e édition a eu lieu du 27 avril au 8 mai 2019 à Paris (France). L’Algérie était présente au pavillon consacré aux «Richesses du monde, Terres des Tropiques » qui était relatif aux secteurs du tourisme, artisanat traditionnel (tenues traditionnelles, poterie, bijoux, objets de décoration), gastronomie du terroir national et épicerie fine, produits agroalimentaires (dattes, confitures, couscous etc.) et les produits de beauté.

Il convient de signaler que les frais de participation étaient subventionnés à hauteur de 80% par le Fonds spécial de promotion des exportations (Fspe) en matière de location des stands et l’acheminement des marchandises.