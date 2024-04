Une éventuelle riposte de l'entité sioniste contre la République islamique d'Iran est toujours dans l'air. Le ton monte entre les deux belligérants. Le chef de l'armée de l'entité sioniste a promis «une riposte» à l'attaque iranienne. Son chef d'état-major, Herzi Halevi, a assuré lundi lors d'une allocution sur une base touchée par une frappe iranienne, qu'une «riposte» à l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël est au programme. Israël va «riposter au lancement de ces si nombreux missiles, missiles de croisière et drones sur le territoire de l'Etat d'Israël», a-t-il déclaré. L'Iran réplique et avertit que «la moindre action» de l'entité sioniste entraînera une riposte de sa part. Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a prévenu que «la moindre action» d'Israël contre «les intérêts de l'Iran» provoquerait «une réponse sévère» a prévenu le président iranien, Ebrahim Raïssi selon un communiqué publié, hier, par la présidence, diffusé par l'agence de presse iranienne Isna. «Maintenant, nous déclarons fermement que la moindre action contre les intérêts de l'Iran entraînera certainement une réponse sévère, étendue et douloureuse contre tous ses auteurs», a encore déclaré lundi M. Raïssi au cours d'un entretien téléphonique avec l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Des propos qui n'ont pour le moment pas eu d'effet haussier sur les cours de l'or noir. Les prix du pétrole fléchissaient légèrement hier, les investisseurs attendant la réaction d'Israël après une attaque de l'Iran sur son sol. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin s'est replié de 35 cents, affichant 89,75 dollars vers 13h00. Son équivalent américain, le West Texas intermediate (WTI), pour livraison en mai cédait de son côté 40 cents pour se négocier à 85,01 dollars. Le recul le plus significatif est à mettre sur le compte du pétrole algérien. Le baril de Sahara Blend a baissé de 3,12 dollars à 89,94 dollars selon la dernière cotation di site spécialisé Oil Price. Le marché de l'or noir patiente. «Le marché attend maintenant la réponse d'Israël à l'attaque Iranienne» pendant la nuit de samedi à dimanche, en représailles à une frappe contre le consulat iranien à Damas le 1er avril attribué à Israël, commentent les analystes de DNB. «Il est presque certain qu'Israël estimera qu'il doit riposter pour établir une dissuasion», jugent-ils. L'entité sioniste a, en effet, déclaré vouloir se «venger» de l'attaque massive et sans précédent lancée par l'Iran, malgré les appels venus du monde entier, y compris des Etats-Unis, à éviter une escalade au Moyen-Orient. Il faut rappeler que dans la soirée du samedi 13 avril, et pour la première fois de son histoire, la République islamique iranienne a lancé depuis son territoire une offensive directe contre l'Etat hébreu en tirant plus de 300 drones et missiles balistiques et de croisière. Les prix du pétrole qui ont anticipé cette attaque avaient clôturé la semaine qui s'est achevée la veille sur une hausse significative avant de se calmer.