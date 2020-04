Les cours de l'or noir ont dégringolé de façon vertigineuse. Ceux qui prédisent l'écroulement de l'Algérie peuvent attendre. Le chef de l'Etat leur a adressé un message clair: «L'Algérie ne s'effondrera pas!». Le président de la République a tenu à rassurer nos concitoyens et a répondu à ceux qui ne désespèrent pas de voir le pays, qui fait face à cette terrible pandémie du Covid-19 qui a provoqué la dégringolade des prix du pétrole, sombrer dans le chaos.

Certes la situation financière est loin d'être confortable. Disposer cependant de réserves de change qui s'élèvent à 60 milliards de dollars pour traverser une crise sanitaire inédite, dévastatrice sur le plan humain avec un impact tout aussi ravageur sur le plan économique, demeure un atout non négligeable. Bien des pays, parmi les plus industrialisés, durement frappés par la pandémie de coronavirus, à l'instar de l'Italie, l'Espagne, qui devront subir les effets destructeurs d'une récession économique mondiale, sont moins outillés. Cette situation financière, qui peut être considérée comme «miraculeuse» en pareil cas, permettra incontestablement à l'Algérie, qui s'est fixée comme objectif prioritaire de s'affranchir de son pétrole, de repartir du bon pied. Le train était en marche avant que l'épidémie de coronavirus, apparue en Chine, ne vienne contrarier ce projet. Son impact sur le marché pétrolier a provoqué une débâcle des prix qui assurent l'essentiel des revenus du pays. Une situation qui n'est pas nouvelle pour l'Algérie qui a eu par le passé à affronter des conjonctures semblables. Sauf que cette fois-ci les choses sont davantage compliquées avec la crise sanitaire imposée par le Covid-19. Un défi d'un autre type que l'Algérie va relever.

«L'Algérie s'apprêtait, avant la chute des cours du pétrole, à la refonte de son économie» a indiqué, mardi dernier, Abdelmadjid Tebboune, lors d'une rencontre avec des responsables de médias nationaux. Quelles sont les conséquences de la chute des cours de l'or noir sur les recettes du pays? Quelles seront les conséquences de cette baisse importante des cours de l'or noir sur les recettes du pays?

Cette chute «entraînerait une baisse des recettes de 30 à 40% et que ces dernières pourraient ne plus couvrir que 20% de nos besoins économiques», a répondu sans détours le locataire

d'El Mouradia, qui a tenu à rassurer: «Les choses sont étudiées et des textes sont en préparation pour engager des changements.» L'Algérie peut envisager plus sereinement l'après-coronavirus...