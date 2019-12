Coup de tonnerre dans le monde de l’énergie. Les géant américain Anadarko vient d’être apostrophé par l’Algérie. La compagnie publique Sonatrach va bloquer le projet d’acquisition par Total des actifs d’Anadarko en Algérie, a indiqué hier, le ministre de l’Energie. S’appuyant sur la législation algérienne, Mohamed Arkab a déclaré «l’incompatibilité» de cette transaction. «en conséquence, Sonatrach exercera son droit de préemption sur les intérêts détenus par Anadarko en Algérie», précise un communiqué du ministère de l’Energie.

Total a annoncé début mai la signature d’un accord avec l’américain Occidental Petroleum en vue du rachat pour 8,8 milliards de dollars (7,9 milliards d’euros) des actifs pétroliers et gaziers du groupe Anadarko en Algérie, au Ghana, au Mozambique et en Afrique du Sud, dans le cadre d’une OPA d’Occidental Petroleum sur Anadarko, qui est le second investisseur dans les hydrocarbures en Algérie, après Sonatrach puisqu’il participe à la production de 300 000 barils de pétrole par jour. Avec cette transaction, cette part de marché reviendrait au géant français total En décidant ainsi de faire valoir ses droits de préemption dans cette affaire commerciale, l’Algérie vient d’ouvrir une grosse bataille juridique. Ce n’est pas la première fois qu’elle croise le fer avec Anadarko. En 2012, les dirigeants de Sonatrach et leurs homologues et partenaires de la compagnie pétrolière américaine Anadarko sont parvenus à trouver un accord à l´amiable sur le litige qui les oppose depuis des années. Les sources de ce litige remontent à 2006, l´année où le gouvernement algérien qui, voyant la hausse continue du prix du baril, avait décidé d´introduire une taxe sur les profits exceptionnels (TPE) réalisés par les compagnies pétrolières étrangères opérant en Algérie. La compagnie pétrolière américaine Anadarko s’est opposée à cette taxe et a menacé Sonatrach de recourir à l’arbitrage d’un tribunal international. Ainsi, l’accord à l’amiable prévoyait à ce que Sonatrach paye une compensation de l’ordre de 4,4 milliards de dollars à Anadarko. Instaurée en 2006, la loi sur les TPE a permis à l’Algérie de gagner 10 milliards de dollars durant la période 2006-2011.